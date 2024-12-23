Силы обороны оказались в окружении в Макаровке на Донбассе, — офицер ВСУ (карта)

По данным лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", украинские войска в полном окружении. В командовании сообщали о 44 штурмах россиян на Времевском направлении, в ходе которых ВС РФ потеряли 7 единиц техники.

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Войска Вооруженных сил Украины попали в окружение в населенном пункте Макаровка Волновахского района Донецкой области. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Макаровка на юге от Великой Новоселки в полном окружении, надеюсь высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию", — написал боец в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что в обновлении карты боевых действий от 21 декабря аналитики DeepState указали, что подразделения Сил обороны оказались в окружении под Великой Новоселкой. Проект обновил не только "серую зону", но и территории, которые были захвачены противников в течение минувших суток.

Ситуация на южной линии фронта: позиция командования

Командование ВСУ не комментировало информацию об окружении украинских сил в Макаровке. Согласно утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 23 декабря, на Времевском направлении ВС РФ совершили 44 штурма украинских позиций в районах Великой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времевки и в направлении населенного пункта Багатир. Сообщалось, что при отражении штурмов Силы обороны уничтожили 1 танк и 2 ББМ противника, еще 3 танка и 1 ББМ были повреждены.

ВСУ попали в окружение в Макаровке

Кроме того, на Ореховском направлении россияне один раз атаковал в районе Новоандреевки. На Приднепровском направлении ВС РФ четыре раза пытались вытеснить с позиций Силы обороны, но получили отпор и понесли потери.

Напомним, 20 декабря командование ОСГВ "Хортица" опровергло информацию об окружении ВСУ в районе Успеновки, подчеркнув, что действия украинских войск были заранее спланированы, чтобы избежать подобной ситуации.