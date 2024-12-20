DeepState сообщили об окружении ВСУ в "Успеновском мешке": командование опровергает (карта)

Как отметили в командовании, подразделения, долгое время сдерживавшие наступление превосходящих сил противника, успешно провели перегруппировку и избежали окружения.

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В ночь на 20 декабря OSINT-аналитки заявили о якобы окружении украинских подразделений в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. Командование ОСГВ "Хортица" опровергло эту информацию, подчеркнув, что действия украинских войск были заранее спланированы, чтобы избежать подобной ситуации.

Важно

ВС РФ оккупировали село под Курахово и продвинулись в Курской области, — DeepState (карты)

Так, аналитики DeepState заявили о захвате российскими войсками Трудового и Успеновки, а также о создании так называемого "Успеновского мешка" в Покровском районе Донецкой области.

"Враг оккупировал Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок печально известного "Успеновского мешка". К сожалению, выйти из него смогли не все и пусть это будет на совести до конца дней ответственных лиц за эту ошибку, — говорится в сообщении аналитиков.

Ситуация в районе Успеновки по версии аналитиков DeepState Фото: DeepState

По их данным, российские войска перегруппировываются на занятых позициях и усиливают фланги для "уже нового потенциального мешка".

Позиция ВСУ

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", которая отвечает за действия на Кураховском направлении, заявила, что информация об окружении не соответствует действительности.

"Главнокомандующим Вооруженных сил Украины было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения", — говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что подразделения, долгое время сдерживавшие наступление превосходящих сил противника, успешно провели перегруппировку. Они продолжают выполнять свои задачи на линии обороны в районе Курахово и Константинопольского.

Напомним, в ОСГВ "Хортица" 17 декабря проинформировали, что ВС РФ активизировали штурмы на нескольких участках. Некоторые укрытия Сил обороны были разрушены и защитникам пришлось отступать.