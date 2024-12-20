Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

DeepState сообщили об окружении ВСУ в "Успеновском мешке": командование опровергает (карта)

ВСУ
Фото: Из открытых источников | Аналитики DeepState заявили о захвате российскими войсками Трудового и Успеновки

Как отметили в командовании, подразделения, долгое время сдерживавшие наступление превосходящих сил противника, успешно провели перегруппировку и избежали окружения.

Related video

В ночь на 20 декабря OSINT-аналитки заявили о якобы окружении украинских подразделений в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. Командование ОСГВ "Хортица" опровергло эту информацию, подчеркнув, что действия украинских войск были заранее спланированы, чтобы избежать подобной ситуации.

Важно
ВС РФ оккупировали село под Курахово и продвинулись в Курской области, — DeepState (карты)
ВС РФ оккупировали село под Курахово и продвинулись в Курской области, — DeepState (карты)

Так, аналитики DeepState заявили о захвате российскими войсками Трудового и Успеновки, а также о создании так называемого "Успеновского мешка" в Покровском районе Донецкой области.

"Враг оккупировал Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок печально известного "Успеновского мешка". К сожалению, выйти из него смогли не все и пусть это будет на совести до конца дней ответственных лиц за эту ошибку, — говорится в сообщении аналитиков.

успеновский мешок, успеновка, DeepState, карта DeepState Fullscreen
Ситуация в районе Успеновки по версии аналитиков DeepState
Фото: DeepState

По их данным, российские войска перегруппировываются на занятых позициях и усиливают фланги для "уже нового потенциального мешка".

Позиция ВСУ

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", которая отвечает за действия на Кураховском направлении, заявила, что информация об окружении не соответствует действительности.

ОСУВ Хортица, ОСГВ Хортица Fullscreen

"Главнокомандующим Вооруженных сил Украины было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения", — говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что подразделения, долгое время сдерживавшие наступление превосходящих сил противника, успешно провели перегруппировку. Они продолжают выполнять свои задачи на линии обороны в районе Курахово и Константинопольского.

Напомним, в ОСГВ "Хортица" 17 декабря проинформировали, что ВС РФ активизировали штурмы на нескольких участках. Некоторые укрытия Сил обороны были разрушены и защитникам пришлось отступать.