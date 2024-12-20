"Вышли не все": РФ образовала "Успеновский мешок" для ВСУ в Донецкой области, — DeepState

По словам аналитиков, военному командованию ВСУ нужно больше уделять внимание флангам, из-за которых, по мнению экспертов DeepState, образовался "Успеновский мешок".

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Российские оккупационные войска образовали так называемый "Успеновский мешок" в Донецкой области, выйти из которого смогли не все украинские военнослужащие. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"История "Успеновского мешка" завершена. Враг оккупировал Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок печально известного "Успеновского мешка". К сожалению, выйти из него смогли не все", — говорится в сообщении.

"Успеновский мешок" в Донецкой области Фото: DeepState

Аналитики уточнили, что сейчас противник перегруппировывается на занимаемом участке, а также активизировался на флангах нового потенциального "мешка".

"Без остановки осуществляются штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка. Дополнительное давление присутствует со стороны Сонцовки, которую московиты также недавно заняли полностью", — отметили в DeepState.

По словам аналитиков, также проводятся атаки в районе Зеленовки, где ВС РФ применяют активно технику и пехоту, забрасывая ее как можно ближе к линии соприкосновения.

"Там она рассредотачивается и пытается закрепиться в посадках, с целью дальнейшего продвижения... На этом участке цель такая же — Андреевка, к которой они пытаются пробраться через Константинополь", — отметили эксперты DeepState.

Аналитики также выразили надежду, что на этот раз военное командование будет обращать внимание именно на фланги, которые "привели к образованию "Успеновского мешка".

Напомним, 19 декабря аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали село Трудовое в Донецкой области.

18 декабря ВС РФ оккупировали село Сонцовка Покровского района Донецкой области.