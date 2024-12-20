"Вышли не все": РФ образовала "Успеновский мешок" для ВСУ в Донецкой области, — DeepState
По словам аналитиков, военному командованию ВСУ нужно больше уделять внимание флангам, из-за которых, по мнению экспертов DeepState, образовался "Успеновский мешок".
Российские оккупационные войска образовали так называемый "Успеновский мешок" в Донецкой области, выйти из которого смогли не все украинские военнослужащие. Об этом сообщили аналитики DeepState.
"История "Успеновского мешка" завершена. Враг оккупировал Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок печально известного "Успеновского мешка". К сожалению, выйти из него смогли не все", — говорится в сообщении.
Аналитики уточнили, что сейчас противник перегруппировывается на занимаемом участке, а также активизировался на флангах нового потенциального "мешка".
"Без остановки осуществляются штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка. Дополнительное давление присутствует со стороны Сонцовки, которую московиты также недавно заняли полностью", — отметили в DeepState.
По словам аналитиков, также проводятся атаки в районе Зеленовки, где ВС РФ применяют активно технику и пехоту, забрасывая ее как можно ближе к линии соприкосновения.
"Там она рассредотачивается и пытается закрепиться в посадках, с целью дальнейшего продвижения... На этом участке цель такая же — Андреевка, к которой они пытаются пробраться через Константинополь", — отметили эксперты DeepState.
Аналитики также выразили надежду, что на этот раз военное командование будет обращать внимание именно на фланги, которые "привели к образованию "Успеновского мешка".
Напомним, 19 декабря аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали село Трудовое в Донецкой области.
18 декабря ВС РФ оккупировали село Сонцовка Покровского района Донецкой области.