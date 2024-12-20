"Вийшли не всі": РФ утворила "Успенівський мішок" для ЗСУ в Донецькій області, — DeepState

За словами аналітиків, військовому командуванню ЗСУ потрібно більше приділяти увагу флангам, через які, на думку експертів DeepState, утворився "Успенівський мішок".

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Російські окупаційні війська утворили так званий "Успенівський мішок" у Донецькій області, вийти з якого змогли не всі українські військовослужбовці. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Історія "Успенівського мішка" завершена. Ворог окупував Трудове та Успенівку, зайнявши останній клаптик сумнозвісного "Успенівського мішка". На жаль, вийти з нього змогли не всі", — йдеться у повідомленні.

"Успенівський мішок" на Донеччині Фото: DeepState

Аналітики уточнили, що наразі противник перегруповується на займаній ділянці, а також активізувався на флангах нового потенційного "мішка".

"Без перестанку здійснюються штурмові дії зі Старих Тернів в напрямку відтинку Шевченко-Андріївка. Додатковий тиск присутній зі сторони Сонцівки, яку московити також нещодавно зайняли повністю", — зазначили в DeepState.

За словами аналітиків, також проводяться атаки в районі Зеленівки, де ЗС РФ застосовують активно техніку та піхоту, закидаючи її як можна ближче до лінії зіткнення.

"Там вона розосереджується і намагається закріпитися в посадках, з метою подальшого просування… На цій ділянці ціль така ж сама — Андріївка, до якої вони намагаються пробратися через Костянтинопіль", — наголосили експерти DeepState.

Аналітики також висловили сподівання, що цього разу військове командування буде звертати увагу саме на фланги, які "призвели до утворення "Успенівського мішка".

Нагадаємо, 19 грудня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували село Трудове на Донеччині.

18 грудня ЗС РФ окупували село Сонцівка Покровського району на Донеччині.