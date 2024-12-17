ЗС РФ окупували село Ганнівка на Донеччині, — DeepState (мапа)

В Генштабі ЗСУ зазначили, що росіяни за останню добу 46 разів намагались прорвати українську оборону на Покровському напрямку, але інформації щодо окупації Ганнівки наразі не коментували.

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Російські окупаційні війська захопили село Ганнівка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Ганнівку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Ганнівка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Ганнівка на мапі Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля Кругленького, Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялось, що на Покровському напрямку, росіяни за останню добу 46 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Новооленівка, Піщане та Українка.

"Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 320 окупантів, 114 з них — безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки та одну зенітну установку противника", — зазначили у Генштабі.

Інформації щодо окупації села Ганнівка у Генштабі ЗСУ на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, 16 грудня аналітики DeepState повідомили про прорив кордону в Сумській області.

15 грудня аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ вибили ворога з Колесниківського лісу Харківської області.