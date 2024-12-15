ЗСУ вибили ворога з Колесниківського лісу Харківської області, — DeepState (карта)

За даними українських аналітиків, підрозділи ЗСУ закріпилися і відбивали спроби росіян повернутися в ліс. У Генштабі повідомили про дев'ять російських штурмів на Харківському напрямку.

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Силам Оборони України вдалося вибити росіян у районі південніше Глушківки та закріпитися. Про це повідомляє DeepState.

На підтвердження в публікації також наводяться дані командира БпАК "Ахіллес".

"Останніми днями наші підрозділи здійснювали закріплення та відбивали спроби росіян повернутися до лісу", — ідеться в публікації.

Кругляківка, Куп'янський район

Ситуація в Харківській області: ЗС РФ тиснуть

На Харківському напрямку російські війська намагаються чинити тиск на підрозділи ЗСУ в напрямку Високої Яруги, у Вовчанську та в районі Тихого.

"Загалом противник штурмував позиції наших підрозділів дев'ять разів, один бій триває. Авіаудари КАБи отримали Баранівка та Шопине", — йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що, за даними 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", ЗСУ відбили масований штурм біля Сіверська. Російські війська під час атаки використовували 70 мотоциклів і баггі.

Також повідомлялося, що ЗСУ почали з росіянами бій під Покровськом і змусили відступити, про це повідомили в DeepState.