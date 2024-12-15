ВСУ выбили врага из Колесниковского леса Харьковской области, — DeepState (карта)

По данным украинских аналитиков, подразделения ВСУ зкрепились и отражали попытки россиян вернуться в лес. В Генштабе сообщили о девяти российских штурмах на Харьковском направлении.

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Силам Обороны Украины удалось выбить россиян в районе южнее Глушковки и закрепиться. Об этом сообщает DeepState.

В подтверждение в публикации также приводятся данные командира БпАК "Ахиллес".

"В последние дни наши подразделения осуществляли закрепление и отражали попытки россиян вернуться в лес", — говорится в публикации.

Кругляковка, Купянский район

Ситуация в Харьковской области: ВС РФ давят

На Харьковском направлении российские войска пытаются оказывать давление на подразделения ВСУ в направлении Высокой Яруги, в Волчанске и в районе Тихого.

"В целом противник штурмовал позиции наших подразделений девять раз, один бой продолжается. Авиаудары КАБы получили Барановка и Шопине", — говорится в сводке Генерального штаб ВСУ.

Напомним, что, по данным 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", ВСУ отразили массированный штурм возле Северска. Российские войск в ходе атаки использовали 70 мотоциклов и багги.

Также сообщалось, что ВСУ начали с россиянами бой под Покровском и заставили отступить, об этом сообщили в DeepState.