ВСУ начали с россиянами бой под Покровском и заставили оккупантов отступить, — DeepState

По данным аналитиков, ориентировочные силы обеих сторон в районе населенного пункта Песчаное были равны. Состоялось встречное сражение с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия, по итогам которого россияне откатились к посадкам возле села Шевченко. Генштаб ВСУ на момент публикации не комментирует возможный успех на Покровском направлении.

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На Покровском направлении у Песчаного произошло большое встречное сражение. Силам Обороны Украины удалось заставить врага бежать. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.

"По постоянным продвижениям врага, к сожалению, может показаться, что не видно усилий, которые делает пехота Сил Обороны каждый день. Возле Песчаного россияне начали продвижение штурмовых групп для захвата села. Так совпало, что на это время были запланированы стабилизационные действия наших войск в направлении села Шевченко", — говорится в сообщении.

Также, на канале добавили, что ориентировочные силы обеих сторон были равны.

Состоялось встречное сражение с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко.

Песчаное, Покровское направление

Кроме того, военный с позывным "Мучной" отметил, что в настоящее время началось встречное сражение в районе Шевченко.

"Для того чтобы исправить ситуацию, наше командование перекинуло сильную бригаду, пока говорить не буду, сами со временем догадаетесь кто! В полном составе она задействована и уже начала атаку для того, чтобы выбить говно из этого села! Уже сразу казаки ворвались в село, сейчас идет сильная заруба! Со стороны русских работает авиация, арта и дроны", — заявил он.

"Мучной" про обстановку на фронте

Напомним, 13 декабря в СМИ сообщили, что ВС РФ пытаются захватить как можно больше территорий на востоке Украины до инаугурации Трампа. Так враг хочет иметь выгодные позиции во время вероятных мирных переговоров.

12 декабря в DeepState отметили, что россияне хотят закрыть так называемый "Успеновский мешок" и замкнуть украинские подразделения в оперативном кольце окружения на Кураховском направлении.