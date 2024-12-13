ВС РФ осталось менее 5 км до Покровска, Сырский анонсирует нестандартные решения, — NYT

Захватив Покровск, Курахово и Великую Новоселку, оккупанты получат полный контроль над югом Донецкой области и плацдарм для наступления на Днепропетровскую, отмечают журналисты.

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ВС РФ быстрыми темпами продвигаются к Покровску с целью захватить стратегически важные железнодорожные и автомобильные транспортные узлы. Оккупантов уже отделяет от города менее пяти километров, а заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о "жестоких боях" за Покровск и необходимости принятия нестандартных решений подчеркивает ухудшение ситуации, пишет The New York Times.

Главком ВСУ Александр Сырский после посещения Покровского направления заявил, что на направлении идут жестокие бои, и украинским военным "приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов".

Авторы материала отмечают, что пока неизвестно, какими именно будут эти "нестандартные решения", однако председатель неправительственной исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан напомнил, что ранее украинское командование неоднократно проводило внезапные наступления, например, в Харьковской области в 2022 году и на Курском направлении летом этого года.

"Если говорить о нестандартных решениях, в том числе на Покровском направлении, мы вспоминаем эти два примера и понимаем, что это подход Сырского", — сказал Сергей Кузан.

В последнее время в Донецкой области россияне продвигаются самыми быстрыми темпами с 2022 года, отмечают американские журналисты. По мнению опрошенных ими аналитиков, враг пытается захватить как можно больше территории перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа в следующем месяце, чтобы иметь выгодные позиции во время возможных мирных переговоров.

Ситуация на Покровском направлении на 13 декабря от аналитиков DeepState Фото: Скриншот

"Скорость продвижения ускорялась ежемесячно, несмотря на то, что россияне несли большие потери", — сказал Эмиль Кастехельми, военный аналитик из финской Black Bird Group.

Финский аналитик заявил, что с сентября по ноябрь РФ захватила более 1,5 тысячи квадратных километров территории Украины и до конца 2024 года может оккупировать еще 500-700.

Почему ВС РФ важно захватить Покровск

Журналисты отмечают, что Покровск расположен на ключевом пути, который соединяет несколько городов и образует оборонительную дугу, защищающую подконтрольную Украине часть Донецкой области. Также он остается последним крупным городом в Донецкой области, который Украина контролирует.

Захватив Покровск, а также Курахово и Великую Новоселку, россияне откроют своим войскам путь к полному захвату юга области и атакам на соседнюю Днепропетровскую, говорят аналитики.

Также отмечается, что российские войска пытались контролировать пути снабжения в Покровск, разворачивая ударные беспилотники над ключевой дорогой.

"Это является серьезной угрозой для процесса снабжения Покровска, что потенциально угрожает устойчивости украинской обороны в этом районе", — сказал украинский военный аналитик под псевдонимом Tatarigami.

Военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной" 13 декабря сообщал, что ВС РФ осталось 1,5 км до Покровска. По словам военного, украинских бойцов под городом утром атакует российская артиллерия, враг наступает группами до четырех человек и имеет возможность обойти Покровск с юго-запада и начать лобовой штурм.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" 12 декабря подтвердил, что диверсионно-разведывательная группа россиян смогла зайти в Покровск в Донецкой области. Он добавил, что украинские бойцы оперативно ликвидировали оккупантов.

Командир батальона "Вовы да Винчи" Сергей Филимонов сообщал, что на Покровском направлении из-за отсутствия линии обороны образовались "дыры", которыми пользуются вражеские ДРГ, и ситуация под городом становится все более критической.