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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

ВС РФ осталось менее 5 км до Покровска, Сырский анонсирует нестандартные решения, — NYT

Покровское направление, наступление ВС РФ на Покровск, Донбасс, Донецкая область
Фото: Facebook / 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша | Россияне стремительно наступают на Покровск в Донецкой области

Захватив Покровск, Курахово и Великую Новоселку, оккупанты получат полный контроль над югом Донецкой области и плацдарм для наступления на Днепропетровскую, отмечают журналисты.

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ВС РФ быстрыми темпами продвигаются к Покровску с целью захватить стратегически важные железнодорожные и автомобильные транспортные узлы. Оккупантов уже отделяет от города менее пяти километров, а заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о "жестоких боях" за Покровск и необходимости принятия нестандартных решений подчеркивает ухудшение ситуации, пишет The New York Times.

Главком ВСУ Александр Сырский после посещения Покровского направления заявил, что на направлении идут жестокие бои, и украинским военным "приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов".

Авторы материала отмечают, что пока неизвестно, какими именно будут эти "нестандартные решения", однако председатель неправительственной исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан напомнил, что ранее украинское командование неоднократно проводило внезапные наступления, например, в Харьковской области в 2022 году и на Курском направлении летом этого года.

"Если говорить о нестандартных решениях, в том числе на Покровском направлении, мы вспоминаем эти два примера и понимаем, что это подход Сырского", — сказал Сергей Кузан.

В последнее время в Донецкой области россияне продвигаются самыми быстрыми темпами с 2022 года, отмечают американские журналисты. По мнению опрошенных ими аналитиков, враг пытается захватить как можно больше территории перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа в следующем месяце, чтобы иметь выгодные позиции во время возможных мирных переговоров.

Покровское направление, наступление ВС РФ на Покровск, Донбасс, Донецкая область, карта, DeepState Fullscreen
Ситуация на Покровском направлении на 13 декабря от аналитиков DeepState
Фото: Скриншот

"Скорость продвижения ускорялась ежемесячно, несмотря на то, что россияне несли большие потери", — сказал Эмиль Кастехельми, военный аналитик из финской Black Bird Group.

Финский аналитик заявил, что с сентября по ноябрь РФ захватила более 1,5 тысячи квадратных километров территории Украины и до конца 2024 года может оккупировать еще 500-700.

Почему ВС РФ важно захватить Покровск

Журналисты отмечают, что Покровск расположен на ключевом пути, который соединяет несколько городов и образует оборонительную дугу, защищающую подконтрольную Украине часть Донецкой области. Также он остается последним крупным городом в Донецкой области, который Украина контролирует.

Захватив Покровск, а также Курахово и Великую Новоселку, россияне откроют своим войскам путь к полному захвату юга области и атакам на соседнюю Днепропетровскую, говорят аналитики.

Также отмечается, что российские войска пытались контролировать пути снабжения в Покровск, разворачивая ударные беспилотники над ключевой дорогой.

"Это является серьезной угрозой для процесса снабжения Покровска, что потенциально угрожает устойчивости украинской обороны в этом районе", — сказал украинский военный аналитик под псевдонимом Tatarigami.

Военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной" 13 декабря сообщал, что ВС РФ осталось 1,5 км до Покровска. По словам военного, украинских бойцов под городом утром атакует российская артиллерия, враг наступает группами до четырех человек и имеет возможность обойти Покровск с юго-запада и начать лобовой штурм.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" 12 декабря подтвердил, что диверсионно-разведывательная группа россиян смогла зайти в Покровск в Донецкой области. Он добавил, что украинские бойцы оперативно ликвидировали оккупантов.

Командир батальона "Вовы да Винчи" Сергей Филимонов сообщал, что на Покровском направлении из-за отсутствия линии обороны образовались "дыры", которыми пользуются вражеские ДРГ, и ситуация под городом становится все более критической.