"Точно не последняя вылазка": в ВСУ подтвердили заход ДРГ россиян в Покровск в Донецкой области

Бойцы Сил обороны обнаружили диверсантов и оперативно их ликвидировали "прежде чем они успели что-то сделать".

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Российская диверсионно-разведывательная группа смогла зайти в город Покровск Донецкой области, 12 декабря. Об этом сообщали утром в соцсетях, а лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" впоследствии проинформировал, что эта информация подтверждена.

"Сегодняшняя информация по ДРГ в Покровске подтвердилась, группа ликвидирована 6 — 200. С одной стороны ничего удивительно, что мы, что п**ары посылаем ДРГ в тыл друг друга за линию фронта, но проникновение в окрестности города свидетельствует об определенных проблемах в обороне", — отметил он.

Он добавил, что бойцы Сил обороны обнаружили диверсантов и оперативно их ликвидировали "прежде чем они успели что-то сделать".

Ранее "Алекс" также сообщал, что на окраины Покровска с юга пытаются проникать вражеские ДРГ, что вполне логично из-за непосредственной близости линии боевого соприкосновения к городу.

Напомним, что 10 декабря российские пропагандисты распространили информацию о возможном прорыве подразделений ВС РФ в Сумской области, и что вражеская ДРГ зашла на территорию Украины. В ГПСУ эту информацию опровергли.

15 ноября в РФ заявили, что без проблем смогли зайти на территорию Черниговщины и установить свои флаги в нескольких населенных пунктах. Мост, возле которого диверсанты противника установили триколор, они не переходили, отметили в ГПСУ.