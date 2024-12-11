В СМИ писали о прорыве РФ в Сумскую область: "Стальной кордон" опроверг наступление ДРГ (видео)
Диверсанты РФ не пытались проникнуть на территорию Сумской области, заверил представитель "Стальной границы". 10 декабря медиа распространили фейковое сообщение, созданное россиянами для дезинформации украинцев.
Российские пропагандисты распространили информацию о возможном прорыве подразделений ВС РФ в Сумской области. На самом деле участок границы, о котором говорили в фейковых сообщениях, находится под полным контролем украинских пограничников. О ситуации в восточном регионе и об угрозе для села Александрия Сумской области начальник пресс-службы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов рассказал в эфире "Мы Украина".
Шевцов пояснил, что его подразделение на самом деле не находится на том отрезке границы, возле которого якобы произошел прорыв ВС РФ в Сумской области. При этом он получил информацию от побратимов, держащего оборону рядом с населенным пунктом, о потере которого писали СМИ. Военный гарантировал, что ни одного российского солдата не проникло на территорию Украины на том участке, а заявления об инцидентах — это влияние российской пропаганды.
"То, что мы услышали сегодня, это один из их фейков, это их дезинформация. Никакого прорыва ДРГ на территорию Украины в пределах Сумской области не было", — заявил представитель "Стальной границы".
Другие детали относительно возможного ДРГ Шевцов не рассказал, но заметил, что противник накапливает силы, чтобы выбить украинцев из Курской области РФ.
Прорыв ВС РФ — что произошло в Сумской области 10 декабря
Отметим, днем 10 декабря аналитики проекта DeepState в Telegram-канале сообщили о возможном прорыве российских подразделений в Сумской области. На онлайн-карте боевых действий они обозначили область к юго-востоку от линии боев в Судже Курской области РФ. Называли село, к которому подбираются россияне — Александрия. Площадь территории, на которой мог находиться враг — около 1,98 кв. км.
Сразу появился комментарий представителя ГПСУ Андрея Демченко. По словам чиновника, ВС РФ не пытались прорваться на участке границы, о котором сообщили аналитики. Он пояснил, что местность — болотистая, поэтому закрепиться на этой территории сложно: Силы обороны следят за ситуацией и удерживают позиции, прозвучало в эфире телеканала.
На возможность прорыва также откликнулись в Сумской военной администрации: заявили, что прорыва не было, а сообщение об этом — российский фейк. Кроме того, появилось заявление Генштаба ВСУ относительно прорыва ВС РФ. Представитель командования Дмитрий Лиховой сообщил, что "информация не соответствует действительности", а гражданам посоветовал придерживаться "информационной гигиены".
Напоминаем, 10 декабря издание Financial Times рассказало об угрожающей ситуации со строительством фортификаций, которые должны защитить Днепропетровскую область от наступления ВС РФ.