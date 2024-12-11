В СМИ писали о прорыве РФ в Сумскую область: "Стальной кордон" опроверг наступление ДРГ (видео)

Диверсанты РФ не пытались проникнуть на территорию Сумской области, заверил представитель "Стальной границы". 10 декабря медиа распространили фейковое сообщение, созданное россиянами для дезинформации украинцев.

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Российские пропагандисты распространили информацию о возможном прорыве подразделений ВС РФ в Сумской области. На самом деле участок границы, о котором говорили в фейковых сообщениях, находится под полным контролем украинских пограничников. О ситуации в восточном регионе и об угрозе для села Александрия Сумской области начальник пресс-службы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов рассказал в эфире "Мы Украина".

Прорыв ВС РФ в Сумской области 10 декабря — Шевцова см. с 22:00

Шевцов пояснил, что его подразделение на самом деле не находится на том отрезке границы, возле которого якобы произошел прорыв ВС РФ в Сумской области. При этом он получил информацию от побратимов, держащего оборону рядом с населенным пунктом, о потере которого писали СМИ. Военный гарантировал, что ни одного российского солдата не проникло на территорию Украины на том участке, а заявления об инцидентах — это влияние российской пропаганды.

"То, что мы услышали сегодня, это один из их фейков, это их дезинформация. Никакого прорыва ДРГ на территорию Украины в пределах Сумской области не было", — заявил представитель "Стальной границы".

Другие детали относительно возможного ДРГ Шевцов не рассказал, но заметил, что противник накапливает силы, чтобы выбить украинцев из Курской области РФ.

Прорыв ВС РФ — что произошло в Сумской области 10 декабря

Отметим, днем 10 декабря аналитики проекта DeepState в Telegram-канале сообщили о возможном прорыве российских подразделений в Сумской области. На онлайн-карте боевых действий они обозначили область к юго-востоку от линии боев в Судже Курской области РФ. Называли село, к которому подбираются россияне — Александрия. Площадь территории, на которой мог находиться враг — около 1,98 кв. км.

Прорыв ВС РФ — ситуация в Сумской области и Александрии 10 декабря Фото: DeepState

Сразу появился комментарий представителя ГПСУ Андрея Демченко. По словам чиновника, ВС РФ не пытались прорваться на участке границы, о котором сообщили аналитики. Он пояснил, что местность — болотистая, поэтому закрепиться на этой территории сложно: Силы обороны следят за ситуацией и удерживают позиции, прозвучало в эфире телеканала.

На возможность прорыва также откликнулись в Сумской военной администрации: заявили, что прорыва не было, а сообщение об этом — российский фейк. Кроме того, появилось заявление Генштаба ВСУ относительно прорыва ВС РФ. Представитель командования Дмитрий Лиховой сообщил, что "информация не соответствует действительности", а гражданам посоветовал придерживаться "информационной гигиены".

Напоминаем, 10 декабря издание Financial Times рассказало об угрожающей ситуации со строительством фортификаций, которые должны защитить Днепропетровскую область от наступления ВС РФ.