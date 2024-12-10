Прорыв границы в Сумской области: в Генеральном штабе отреагировали

В Генштабе отметили, что эту информацию не подтверждают ни соответствующее ОТУ ВС, ни пограничники. Ранее в ОГА назвали сообщение о прорыве границы в Сумской области "фейком".

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В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отреагировали на сообщение аналитиков проекта DeepState об оккупации территории Сумской области. Представитель майор Дмитрий Лиховий рассказал NV, что эта информация не соответствует действительности.

"И соответствующая оперативно-тактическая группировка Вооруженных Сил, и пограничники опровергают такие сообщения. Руководствуйтесь официальной информацией, которая распространяется верифицированными каналами ВСУ, и придерживайтесь информационной гигиены", — отметил Дмитрий Лиховий.

ВС РФ зашли в Сумскую область: что происходило

Аналитики проекта DeepState в ночной сводке от 10 декабря сообщили об успехах ВС РФ на нескольких направлениях. Они обновили карту боевых действий и указали оккупированной часть Сумской области.

Впоследствии соучредитель DeepState Роман Погорилый эксклюзивно для Фокуса более подробно прокомментировал текущую ситуацию в Сумской области. Он отметил о продвижении врага возле Александрии, однако об оккупации населенного пункта речь не идет.

Прорыв границы в Сумской области: реакция ГПСУ

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что пограничные подразделения в Сумской области не фиксировали попыток захода и боевых действий. Представитель ГПСУ Андрей Демченко добавил, что из-за заболоченности местности врагу будет сложно закрепиться и "развить свои действия".

ВС РФ прорвали границу в Сумской области: как отреагировали в ОГА

В администрации назвали информацию о прорыве россиянами границы на Сумщине фейком. Там отметили, что это сообщение является враждебной дезинформацией, которая не соответствует действительности.

Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов. Позже стало известно, что враг продвигается к Покровску, пытаясь оккупировать село Шевченко