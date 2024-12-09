ВС РФ продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов: подробности от Deepstate (карты)

Согласно данным аналитиков, ВС РФ имели успех сразу вблизи нескольких населенных пунктов, однако Генштаб на данный момент эту информацию никак не подтвердил.

ВС РФ продолжают давить на украинских защитников по всей линии фронта. В частности, за последние сутки враг продвинулся сразу возле нескольких населенных пунктов. Об изменениях на линии фронта аналитики проекта DeepState в ночь на 9 декабря написали в Telegram-канале.

По их данным, враг имел некоторый успех вблизи села Трудовое. В населенном пункте проживает около 116 человек.

Трудовое Фото: DeepState

Также с онлайн-карт видно продвижение врага в Курахово.

Курахово Фото: DeepState

Также сместилась линия фронта вблизи поселка Шевченко Покровской громады Донецкой области и села Возрождение, что находится неподалеку. На карте можно увидеть продвижение врага вперед.

Шевченко Фото: DeepState

Также можно увидеть некоторые изменения вблизи населенного пункта Пушкино. Здесь врагу также удалось пройти вперед.

Пушкино Фото: DeepState

В Генеральном штабе пока никак не комментировали эту ситуацию. Однако по состоянию на 22:00 08 декабря 2024 сообщалось, что с начала этих суток произошло 178 боевых столкновений.

Согласно этим данным, на Кураховском направлении враг 40 раз атаковал украинские позиции, в частности, вблизи Курахово. Силами обороны остановлено 36 из 40 наступательных действий противника.

Напомним, недавно украинские войска успешно отбили попытку российских сил закрепиться на правом берегу реки Оскол в районе Новомлинска (севернее Купянска). Согласно опубликованным геолокационным данным ВСУ взяли контроль над этим населенным пунктом.

Позже стало известно, что военные 48-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины имени Номана Челебиджихана вытеснили российские силы из села Новый Комар в Донецкой области. При освобождении населенного пункта военными было использовано большое количество расчетов FPV, что привело к значительным потерям личного состава ВС РФ.