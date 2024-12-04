ВСУ восстановили утраченные позиции под Купянском и продвинулись в Курской области, — ISW

Под Курском украинские войска имели успех к юго-востоку от Коренево в районе Дарьино. Противник испытывает проблемы с логистикой, что не позволяет провести широкомасштабное наступление.

Украинские войска успешно отбили попытку российских сил закрепиться на правом берегу реки Оскол в районе Новомлинска, что к северу от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 3 декабря, подтвердили контроль Украины над этим населенным пунктом, несмотря на недавние заявления российской стороны о продвижении в этом районе. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

1 декабря поступила информация, что подразделения ВС РФ форсировали Оскол с целью создания плацдарма севернее Купянска. Однако спустя два дня бойцы 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" зачистили окрестности Новомлинска и водрузили украинский флаг над населенным пунктом.

Согласно информации украинских военных, артиллерийские удары и использование беспилотников сыграли ключевую роль в вытеснении российских войск из зоны их попыток закрепления.

Продолжение боев на линии Купянск–Сватово–Кременная

В то же время активность боевых действий на всей линии фронта Купянского направления не снижается. Аналитики отмечают, что российские войска активизировали наступательные действия на линии Купянск–Сватово–Кременная, однако подтвержденных успехов добиться не смогли.

Российские военные блогеры заявляли о продвижении в районах Копанок, Лозовой и шоссе Двуречная–Купянск, однако аналитики ISW не нашли доказательств этих заявлений.

Тем не менее российские силы вели атаки в направлении населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Глушковка, Кругляковка, Колесниковка, Лозовая, Зеленый Гай, Копанки, Ямполовка и Терны.

Обострение на выступе в Курской области

На фоне продолжающихся боев украинские силы добились прогресса на южной части выступа в Курской области. Геолокационные кадры подтверждают продвижение Украины в районе южной части Дарьино, к юго-востоку от Коренево.

С другой стороны, российские источники сообщали о продвижении ВС РФ в Новоивановке и Малой Локне, однако аналитики отмечают, что подтверждений этому нет.

По словам аналитиков, украинские военные сообщают о проблемах в российской логистики, что существенно сказывается на поставках боеприпасов, перемещении бронетехники и накоплением сил для широкомасштабных атак из-за плохого материально-технического обеспечения.

Сообщается также, что подразделения российской 106-й воздушно-десантной дивизии и чеченский спецназ "Ахмат" продолжают действовать в этом районе.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приказал своим войскам вытеснить ВСУ из Курской области до инаугурации Дональда Трампа.