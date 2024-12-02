Просачивание и засады в режиме тишины: комбат "Ахиллес" о действиях ВС РФ на реке Оскол (видео)

На Купянском направлении ВС РФ теряют по сотне солдат в сутки, сообщил комбат подразделения "Ахиллес". Вражеские подразделения пробираются в тыл Сил обороны, но их обнаруживают и обезвреживают.

Первоочередная задача наступления РФ на востоке Харьковской области — это оккупация левобережной части Купянского района и выход на правобережье реки Оскол. Для достижения успеха, российское командование сюда перебросило дополнительную живую силу и средства, но Силы обороны остановили это продвижение. К югу от Купянска украинские подразделения остановили продвижение врага у Колесниковки, а на севере — проводят зачистку местности на берегах реки. Об особенностях действий ВС РФ и Сил обороны командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал в эфире телемарафона.

Наступление РФ в Харьковской области — Федоренко о Купянске и Осколе см. с 9:12

Федоренко рассказал о двух участках фронта — к северу от Купянска, где россиянам удалось перебраться через Оскол, и на юг, где ВСУ остановили продвижение врага. На обоих отрезках враг успеха не имеет и теряет по 100 человек в сутки, сказал он. В последнее время линия фронта под Купянском застыла: есть определенные изменения, но это просто "переход из рук в руки", подчеркнул офицер.

По словам комбата, россияне придумывают различные способы атаки, например, переодеваются в украинскую военную форму и пытаются пробраться в тыл. Вражеские солдаты выискивают операторов БПЛА, минометные группы, чтобы потом навести на них средства поражения. Еще одна задача — укрытие и ожидание "в режиме тишины", когда начнется наступление РФ. Но подразделению Нацгвардии "Буревій" удалось почти полностью выбить противника из лесов рядом с Колесниковкой (к югу от Купянска). Для уничтожения противника используют специальные меры — вводят его в заблуждение и заманивают в ловушки, рассказал Федоренко.

"Иногда бывает так, что противник заходится, просочился, находится на нашей территории, думает, что действует в интересах своих для поддержки, на самом деле он уже находится в полной игре наших специальных служб", — заявил комбат.

Относительно форсирования реки Оскол к северу от Купянска — то россиянам действительно удалось перебраться на правый берег на лодках, подтвердил комбат. По словам украинского военного, вражеские подразделения вовремя обнаружили и сейчас обезвреживают.

"Поэтому о форсировании реки не стоит говорить, а стоит говорить лишь о том, что силы обороны эффективно выполнили поставленные задачи, своевременно обнаружили и уничтожили врага", — слышно на видео.

Наступление РФ в Харьковской области — детали о Купянске и Осколе

Первые сообщения о форсировании ВС РФ реки Оскол появились в заметке проекта DeepState ориентировочно 24-25 ноября. Согласно данным аналитиков, россияне переправились на участке возле населенных пунктов Новомлинск, Двуречное, Масютовка. Расстояние до пригорода Купянска — около 8 км.

Наступление РФ в Харьковской области — ситуация на Осколе и под Купянском 2 декабря Фото: DeepState

Между тем Генштаб ВСУ в 16:00 опубликовал новый отчет о событиях на фронте. По Купянскому направлению командование доложило, что за прошедшие сутки здесь состоялось три атаки ВС РФ — рядом с Двуречной, Петропавловкой и Колесниковкой. Кроме того, еще два штурма — возле Волчанска и Старицы к северу от областного центра.

Отметим, ранее аналитики DeepState сообщили о попытке РФ прорваться в Купянск. Событие произошло в конце ноября: россияне переоделись в украинскую военную форму и на колонне БМП пробрались чуть ли не в центр города. Через несколько дней, 26 ноября, командование доложило, что российских диверсантов полностью обезвредили.

Напоминаем, 1 декабря в канале DeepState появилось сообщение о новой попытке ВС РФ форсировать Оскол: аналитики объяснили, зачем это врагу.