Просочування та засідки в режимі тиші: комбат "Ахіллес" про дії ЗС РФ на річці Оскіл (відео)

На Куп'янському напрямку ЗС РФ втрачають по сотні солдатів на добу, повідомив комбат підрозділу "Ахіллес". Ворожі підрозділи пробираються в тил Сил оборони, але їх виявляють та знешкоджують.

Першочергове завдання наступу РФ на сході Харківської області — це окупація лівобережної частини Куп'янського району та вихід на правобережжя річки Оскіл. Для досягнення успіху, російське командування сюди перекинуло додаткову живу силу та засоби, але Сили оборони зупинили це просування. На південь від Куп'янська українські підрозділи зупинили просування ворога біля Колісниківки, а на півночі — проводять зачистку місцевості на берегах річки. Про особливості дій ЗС РФ та Сил оборони командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів в ефірі телемарафону.

Наступ РФ в Харківській області - Федоренко про Куп'янськ та Оскіл див. з 9:12

Федоренко розповів про дві ділянки фронту — на північ від Куп'янська, де росіянам вдалось перебратись через Оскіл, та на південь, де ЗСУ зупинили просування ворога. На обох відтинках ворог успіху не має і втрачає по 100 осіб на добу, сказав він. Протягом останнього часу лінія фронту під Куп'янськом застигла: є певні зміни, але це просто "перехід з рук в руки", наголосив офіцер.

Зі слів комбата, росіяни вигадують різні способи атаки, наприклад, перевдягаються в українську військову форму та намагаються пробратись в тил. Ворожі солдати вишукають операторів БПЛА, мінометні групи, щоб потім навести на них засоби ураження. Ще одне завдання — переховування і очікування "в режимі тиші", коли почнеться наступ РФ. Але підрозділу Нацгвардії "Буревій" вдалось майже повністю вибити противника з лісів поруч з Колісниківкою (на південь від Куп'янська). Для знищення противника використовують спеціальні заходи — вводять його в оману і заманюють у пастки, розповів Федоренко.

"Інколи буває так, що противник заходиться, просочився, знаходиться на нашій території, думає, що діє в інтересах своїх для підтримки, насправді він уже перебуває в повній грі наших спеціальні служби", — заявив комбат.

Щодо форсування річки Оскіл на північ від Куп'янська — то росіянам дійсно вдалось перебратись на правий берег на човнах, підтвердив комбат. Зі слів українського військового, ворожі підрозділи вчасно виявили і зараз знешкоджують.

"Тому про форсування річки не варто говорити, а варто говорити лише про те, що сили оборони ефективно виконали поставлені завдання, своєчасно виявили і знищили ворога", — чути на відео.

Наступ РФ в Харківській області — деталі про Куп'янськ та Оскіл

Перші повідомлення про форсування ЗС РФ річки Оскіл з'явились у дописі проєкту DeepState орієнтовно 24-25 листопада. Згідно з даними аналітиків, росіяни переправились на ділянці біля населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Масютівка. Відстань до передмістя Куп'янська — близько 8 км.

Наступ РФ в Харківській області - ситуація на Осколі та під Куп'янськом 2 грудня Фото: DeepState

Тим часом Генштаб ЗСУ о 16:00 опублікував новий звіт щодо подій на фронті. Щодо Куп'янського напрямку командування доповіло, що протягом минулої доби тут відбулось три атаки ЗС РФ — поруч з Дворічною, Петропавлівкою та Колісниківкою. Крім того, ще два штурми — біля Вовчанська та Стариці на північ від обласного центру.

Зазначимо, раніше аналітики DeepState повідомили про спробу РФ прорватись в Куп'янськ. Подія відбулась наприкінці листопада: росіяни перевдягнулись в українську військову форму та на колоні БМП пробрались ледь не до центру міста. За кілька днів, 26 листопада, командування доповіло, що російських диверсантів повністю знешкодили.

Нагадуємо, 1 грудня у каналі DeepState з'явилось повідомлення про нову спробу ЗС РФ форсувати Оскіл: аналітики пояснили, навіщо це ворогу.