ЗС РФ просунулися в Харківській області та зайняли Гродівку, — британська розвідка (карти)

Згідно з інформацією аналітиків DeepState, частина Гродівки залишається під контролем українських військових.

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Російські війська просунулися в Харківській області, однак основні зусилля ворога зосереджені на Покровському напрямку. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у північно-східній частині Харківської області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Зараз вони тримають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл.

"Ймовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій", — зазначає відомство.

Піщане, Харківська область Фото: Deep State

У британській розвідці також додали, що, найімовірніше, російські війська зайняли місто Гродівка. Наразі окупанти залишаються приблизно за 8 км від Покровська.

"Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування Росії по осі минулого тижня", — додали там.

Однак, згідно з інформацією онлайн-мапи бойових дій в Україні DeepState, лише частина Гродівки перебуває під окупацією російських військ.

Станом на момент виходу матеріалу коментарів щодо міста Гродівка від Генштабу не надходило.

Російські війська в Гродівці Фото: Deep State

Зазначимо, що російські війська просуваються від села Піщане до річки Оскіл із кінця липня. Це небезпечно, оскільки ЗСУ використовують трасу як логістичний шлях для угрупування у Харківській області. Нещодавно вони просунулись на 2 км і стали ближчими до дороги, яку Сили оборони використовують для логістики на плацдармі вздовж річки Оскіл і поруч з селищем Борова.

Загалом ситуацію в Харківській області покращив прорив Курської області. Після цього атак ворога стало значно менше.