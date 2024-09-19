Операція в Курській області покращила ситуацію на Харківщині, — офіцер ЗСУ (фото)

Український військовослужбовець наголосив, що з моменту, як розпочався наступ в Курській області, ворожі атаки на Харківському напрямку відбуваються набагато рідше.

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Наступ українських військових на Курщині покращив становище ЗСУ у Харківській області. Про це пише видання BILD.

"З початку нашого наступу в Курській області кількість спроб росіян атакувати тут зменшилася. Лише одна велика атака відбулася три тижні тому. З 11 їхніх танків та БТР ми знищили десять за допомогою дронів. Тільки один зумів піти", – зазначає видання з посиланням на військового з позивним "Лекс" із батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

Видання зазначає, що російські війська проводять наступальні бої з травня. Йому протистоїть батальйон "Ахіллес" — 500 його бійців "полюють" на російських солдатів та бронетехніку за допомогою дронів-камікадзе, серед яких — і німецькі безпілотники.

"Німецькі дрони дійсно хороші, я б дав їм вісім балів за шкалою від одного до десяти", — розповідає оператор дронів із позивним Інді.

Кожен німецький дрон коштує близько 300 євро. За один день Інді та Лекс використали понад 10 штук. В результаті вдалось "мінуснути" російського солдата, знищити армійський УАЗ-2206 "буханець", кілька антен і ворожих укриттів.

Робота батальйона "Ахіллес"

Батальйон "Ахіллес" Фото: Bild

Нагадаємо, ЗСУ вдалось здійснити прорив в Курській області. Зараз вони поступово просуваються, що викликає у росіян стурбованість. Так, українським військам вдалось пройти всередину на глибину "кількох кілометрів", в результаті російське угруповання військ чисельністю близько 8 тисяч осіб опинилось під загрозою "котла".