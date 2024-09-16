Танки, безпілотники та літаки: ЗСУ продовжують просуватися в Курській області, — Forbes

За інформацією видання, в той час, коли українські військові просуваються за допомогою техніки, поблизу села Веселе знаходяться недосвідчені бійці ЗС РФ, які взагалі не мали б брати участь у боях.

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ЗСУ вдалось просунулись у бік села Веселе та скинути "керовану супутником плануючу бомбу" на будівлю з великою кількістю росіян. Знищення позицій росіян та успішне просування Сил оборони України стало можливим за допомогою цілого арсеналу військової техніки — танків, безпілотників та літаків, повідомляє видання Forbes.

Наразі невідомо, які українські підрозділи, окрім Khorne group, беруть участь в боях за Веселе. На їх відеозаписах видні броньовані вантажівки Kirpi турецького виробництва — саме ними користується українська морська піхота. Відомо, що вона бере участь в боях на сході від Курська, саме тому Forbes зазначає на можливу її присутність і поблизу Веселого.

Видання вказує на російську стурбованість ситуацією в Курській області, оскільки поблизу Веселого знаходиться велика кількість молодих і недосвідчених призовників. Вони були призвані лише на рік і взагалі не повинні брати участь у бойових діях.

"Навпаки, українці… схоже, є загартованими в боях добровольцями, яких підтримують танки, безпілотники та військові літаки", — зазначило видання.

Нагадаємо, 14 вересня Силами оборони України вдалось здійснити прорив на новій ділянці фронту в Курській області у напрямку населеного пункту Веселе. Під загрозою оточення опинилась велика кількість російських строковиків.

Згодом стало відомо, що українські сили пройшли на глибину "кількох кілометрів". Наразі 8 тисячам російських військових загрожує "котел". В цілому українські військові зазначають, що операція в Курській області — унікальна та оцінюють її як "одну з найсерйозніших операцій за 400 років".