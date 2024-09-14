Кілометри вглиб: у Курській області новий прорив українських військ, що відомо (карта, відео)

116 окрема механізована бригада повідомляє, що українським військам вдалось не тільки просунутися вперед. Під загрозою оточення перебуває велика кількість російських строковиків, що дозволить поповнити обмінний фонд.

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Сили оборони України здійснили прорив на новій ділянці фронту в Курській області. Прорив російського кордону відбувся в напрямку населеного пункту Веселе. Відповідне відео було опубліковане підрозділом Khorne Group 116 окремої механізованої бригади.

У підрозділі заявили, що під загрозою оточення перебуває російське угрупування строковиків кількістю не менше тисячі осіб. Це дозволить поповнити обмінний фонд.

"Зайшли, в новому місці, на кілометри, в росіюшку ….. групування російських срочніків в не одну тисячу людей під загрозою оточення", – зазначено в повідомленні.

Напрямок нового прориву Сил оборон

В Інституті вивчення війни (ISW) також пишуть про просування українських військ у Глушковському районі Курської області 13 вересня.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого (на південний захід від Глушково і за три кілометри від міжнародного кордону)", — зазначили там.

Карта прориву ЗСУ в Курській області

Прорив у Курській області: що відомо зараз

Нагадаємо, що ЗС РФ відповідно до наказу президента РФ Володимира Путіна будуть намагатись відбити підконтрольні Україні російські території до 1 жовтня. Тому російські війська намагаються наступати по обидва боки від Суджі.

Українські війська у відповідь на контрнаступ почали нові атаки на захід від Снагості Курської області та по всьому українському виступу в регіоні. Повідомлялось про механізовані атаки українськими військами в районі Глушково.

12 вересня російські війська продовжували контратаки по всьому українському виступу, але через відповідні наступальні та оборонні дії українських сил ЗС РФ просунулися незначно. Вони мали успіхи тільки в тих районах Курської області, які українські сили контролювали не повністю або ж не намагалися контролювати.