ЗСУ в Курській області просунулися на 40 км: не дають розвинутися контрнаступу РФ, — ISW

За словами вашингтонських аналітиків, на геолокаційних кадрах за 12 вересня видно, що українська піхота пройшла через кордон до південно-західної частини Тьоткіного, а українська бронетехніка і піхота обходять "зуби дракона" без опору. Контратаки ЗС РФ у районах із підготовленими і консолідованими позиціями ЗСУ, ймовірно, виявляться набагато менш успішними, ніж 10-11 вересня.

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Російські війська продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області 12 вересня, але через відповідні наступальні та оборонні дії українських сил ЗС РФ просунулися незначно. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 12 вересня.

Геолоковані кадри за 12 вересня засвідчили, що російські війська домоглися незначних успіхів на захід від Вишнівки і в північній частині Червонооктябрського в Коренівському районі.

Міноборони РФ заявило, що російські війська відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Кореневого від початку контратак у ніч із 10 на 11 вересня. Згадувалося про Апанасівку, Бяхове, Вишнівку, Вікторівку, Раптове, Гордіївку, Краснооктябрьске, Обухівку, Снагость і населений пункт ім. 10-го жовтня. Водночас ISW не знайшли візуального підтвердження того, що війська РФ зайняли будь-які зі згаданих сіл. Виняток: Снагость і Червонооктябрьське (частково).

Карта DeepState: ЗСУ в Курській області

Російські провоєнні блогери стверджують про продовження атак ЗС РФ на південний схід від Коренєвого і на північний схід від Снагості, в ISW, знову ж таки, не знайшли візуальних доказів цього.

Українські сили продовжували контратакувати в районах, де російські війська також вживають контрдії, велися додаткові атаки за межами підконтрольного ЗСУ виступу. Були успіхи в Глушківському районі.

Геолокаційні кадри за 12 вересня показують, що українська піхота пройшла через кордон до південно-західної частини Тьоткіного (що за 40 км на південний захід від підконтрольного українцям виступу в Курській області). На додаткових геолокаційних кадрах, що з'явилися 12 вересня, видно, як українська бронетехніка і піхота обходять протитанкові загородження "зуби дракона" на кордоні на південний захід від Нового Шляху. Причому без опору. За даними російських джерел, ЗСУ продовжують наступ у районі Нового Шляху, Ведмежого, Снагості, Ольгівки і Фанасіївки.

Російський контрнаступ у Курській області

Російські сили поки що просунулися тільки в районах Курської області, які українські сили контролювали не повністю або ж не намагалися контролювати.

Карта ISW: ЗСУ в Курській області

На російські сили, ймовірно, чекає більше складнощів під час контратак далі в районах виступу, які ЗСУ дійсно контролюють. (ISW тут використовує доктринальне визначення "контролю". Мається на увазі тактичне завдання місії, яке вимагає від командира збереження фізичного впливу на певній ділянці, щоб не дозволити супротивникові її використати або створити умови для успішних операцій дружніх сил).

Від початку контратак у ніч із 10 на 11 вересня російські війська просунулися приблизно на 58 кв. км у районах, де були присутні ЗСУ — заявлена присутність, або підтверджена візуальними доказами.

За словами аналітиків із Вашингтона, російські контратаки в районах, де розташовані підготовлені та консолідовані позиції ЗСУ, ймовірно, будуть набагато менш успішними, ніж контратаки, які російські сили почали 10-11 вересня.

Нагадаємо, що колишній спікер Генштабу Владислав Селезньов та експерт Олексій Гетьман зазначили, що ЗС РФ зосередилися на трьох напрямках на фронті.

Також повідомлялося, що ЗСУ завдали удару HIMARS по скупченню російських солдатів у Курській області.