ЗСУ вдарили з HIMARS по скупченню російських солдатів у Курській області, — Forbes (відео)

За словами журналістів, ЗСУ застосували HIMARS, щоб вдарити по росіянах ракетами M30/31 з GPS-наведенням. Кожна з них була обладнана більш ніж 400 суббоєприпасами розміром із гранату.

Related video

Українські військові з 27 ракетно-артилерійської бригади ЗСУ вдарили по групі російських військ біля річки Сейм у Курській області РФ. Про це пише видання Forbes.

Повідомляється, що за росіянами з повітря спостерігав дрон 14 полку безпілотних авіаційних систем. Українці бачили, як кілька десятків росіян під'їхали до річки, спішилися з вантажівок і спробували пройти через понтонну переправу.

У матеріалі йдеться про те, що тоді ж ЗСУ застосували HIMARS, щоб вдарити по росіянах ракетами M30/31 з GPS-наведенням. Кожна з них була обладнана більш ніж 400 суббоєприпасами розміром із гранату.

Видання пише, що дві ракети вразили незахищені російські війська на дальньому кінці плавучого мосту. Коли росіяни, які вижили, шукали укриття в прилеглій лісосмузі, третя ракета вибухнула прямо над ними. Незрозуміло, скільки росіян було вбито або поранено, але на знімках з безпілотника видно близько 30 рухомих фігур на початку бомбардування — і менше дюжини наприкінці.

Українські ракетники, можливо, відбили цю російську атаку. Але, за даними Українського центру оборонних стратегій, іншим російським підрозділам вдалося відбити кілька сіл навколо Снагості, а також село Уланок праворуч. Українські війська на чолі з 22-ю механізованою бригадою контратакували на захід від Снагості, прагнучи відрізати тих, хто наступає на ЗС РФ.

У матеріалі йдеться, що лінія фронту хаотична. Українські сили являють собою суміш батальйонів, окремих десантно-штурмових груп і сил територіальної оборони. З боку росіян суміш ще більш заплутана.

Як назвали аналітики Frontelligence Insight, це "салат підрозділів".

"Вони здебільшого складаються з батальйонів або полків, узятих із різних дивізій і бригад, а потім зібраних в одному географічному районі", — заявили експерти.

За словами аналітиків, сили, структуровані таким чином, як правило, не мають значного наступального потенціалу. Це спостерігатиметься доти, доки не буде створено згуртованої структури командування та координації.

"Враховуючи, що це давня проблема в російських збройних силах, наша команда не очікує серйозних поліпшень у короткостроковій перспективі. Однак це не означає, що у Росії немає наступального потенціалу", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав контрнаступ ЗС РФ у Курській області українським планом. Ситуація в російському регіоні, на думку президента, перебуває під контролем. Те ж саме стосується і скупчення військ і техніки на кордоні з Білоруссю. У Міноборони РФ підтвердили початок контрнаступальних дій у Курській області.