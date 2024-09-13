ВСУ ударили из HIMARS по скоплению российских солдат в Курской области, — Forbes (видео)

По словам журналистов, ВСУ применили HIMARS, чтобы ударить по россиянам ракетами M30/31 с GPS-наведением. Каждая из них была оборудована более чем 400 суббоеприпасами размером с гранату.

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Украинские военные из 27 ракетно-артиллерийской бригады ВСУ ударили по группе российских войск у реки Сейм в Курской области РФ. Об этом пишет издание Forbes.

Сообщается, что за россиянами с воздуха наблюдал дрон 14 полка беспилотных авиационных систем. Украинцы видели, как несколько десятков россиян подъехали к реке, спешились с грузовиков и попытались пройти через понтонную переправу.

В материале говорится, что тогда же ВСУ применили HIMARS, чтобы ударить по россиянам ракетами M30/31 с GPS-наведением. Каждая из них была оборудована более чем 400 суббоеприпасами размером с гранату.

Издание пишет, что две ракеты поразили незащищенные российские войска на дальнем конце плавучего моста. Когда выжившие россияне искали укрытие в близлежащей лесной полосе, третья ракета взорвалась прямо над ними. Неясно, сколько россиян было убито или ранено, но на снимках с беспилотника видно около 30 движущихся фигур в начале бомбардировки — и менее дюжины в конце.

Украинские ракетчики, возможно, отразили эту российскую атаку. Но, по данным Украинского центра оборонных стратегий, другим российским подразделениям удалось отбить несколько сел вокруг Снагости, а также село Уланок справа. Украинские войска во главе с 22-й механизированной бригадой контратаковали к западу от Снагости, стремясь отрезать наступающих ВС РФ.

В материале говорится, что линия фронта хаотична. Украинские силы представляют собой смесь батальонов, отдельных десантно-штурмовых групп и сил территориальной обороны. Со стороны россиян смесь еще более запутанная.

Как назвали аналитики Frontelligence Insight, это "салат подразделений".

"Они в основном состоят из батальонов или полков, взятых из различных дивизий и бригад, а затем собранных в одном географическом районе", — заявили эксперты.

По словам аналитиков, силы, структурированные таким образом, как правило, не обладают значительным наступательным потенциалом. Это будет наблюдаться до тех пор, пока не будет создана сплоченная структура командования и координация.

"Учитывая, что это давняя проблема в российских вооруженных силах, наша команда не ожидает серьезных улучшений в краткосрочной перспективе. Однако это не означает, что у России нет наступательного потенциала", — отметили аналитики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал контрнаступление ВС РФ в Курской области украинским планом. Ситуация в российском регионе, по мнению президента, находится под контролем. То же самое касается и скопления войск и техники на границе с Беларусью. В Минобороны РФ подтвердили начало контрнаступательных действий в Курской области.