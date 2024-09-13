Прорыв в Курской области: ВС РФ застали врасплох одно из подразделений ВСУ, — FT

По словам журналистов, в украинской разведке успех ВС РФ в Курской области охарактеризовали как чисто тактический. Действия россиян не стоит воспринимать как крупномасштабное наступление.

Related video

Российские войска начали контрнаступление в Курской области. Одно из украинских подразделений было настигнуто врасплох. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

Важно

ВС РФ под Курском боятся применять КАБы и артиллерию из-за "дружественного огня", — аналитик

В Минобороны России заявили, что войска РФ якобы взяли под контроль 10 населенных пунктов. Действия россиян нацелены на левый фланг украинской группировки войск от поселка Краснооктябрьское до Снагости и Гордеевки. Кроме того, как сообщается, россияне взяли в плен не менее 10 солдат ВСУ.

Как рассказал источник журналистам, украинские силы столкнулись с проблемами возле Снагости. Предполагается, что крупной группы войск там не было. Однако неясно, смогло ли это контрнаступление россиян глобально повлиять на операцию ВСУ в Курской области.

В материале говорится, что одно подразделение ВСУ было застигнуто врасплох. С другой стороны, украинцы могут провести контратаку. У ВС РФ вряд ли получится выбить их из Курской области в ближайшем будущем.

Также неназванный представитель военной разведки Украины охарактеризовал успех ВС РФ в Курской области как чисто тактический. Действия россиян не стоит воспринимать как крупномасштабное наступление.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал контрнаступление ВС РФ в Курской области украинским планом. Ситуация в российском регионе, по мнению президента, находится под контролем. То же самое касается и скопления войск и техники на границе с Беларусью. В Минобороны РФ подтвердили начало контрнаступательных действий в Курской области.

Также в ВСУ показали эффектную работу кассетных ATACMS по понтону в Курской области. Украинские военные дождались, пока у переправы скопится определенное количество россиян и ударили по ним кассетными боеприпасами.