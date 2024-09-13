Прорив у Курській області: ЗС РФ застали зненацька один із підрозділів ЗСУ, — FT

За словами журналістів, в українській розвідці успіх ЗС РФ у Курській області охарактеризували як суто тактичний. Дії росіян не варто сприймати як великомасштабний наступ.

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Російські війська почали контрнаступ у Курській області. Один з українських підрозділів був захоплений зненацька. Про це пише видання Financial Times із посиланням на свої джерела.

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У Міноборони Росії заявили, що війська РФ нібито взяли під контроль 10 населених пунктів. Дії росіян націлені на лівий фланг українського угруповання військ від селища Червонооктябрське до Снагості та Гордіївки. Крім того, як повідомляється, росіяни взяли в полон щонайменше 10 солдатів ЗСУ.

Як розповіло джерело журналістам, українські сили зіткнулися з проблемами біля Снагості. Передбачається, що великої групи військ там не було. Однак неясно, чи зміг цей контрнаступ росіян глобально вплинути на операцію ЗСУ в Курській області.

У матеріалі йдеться про те, що один підрозділ ЗСУ був захоплений зненацька. З іншого боку, українці можуть провести контратаку. У ЗС РФ навряд чи вийде вибити їх із Курської області в найближчому майбутньому.

Також неназваний представник військової розвідки України охарактеризував успіх ЗС РФ у Курській області як суто тактичний. Дії росіян не варто сприймати як великомасштабний наступ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав контрнаступ ЗС РФ у Курській області українським планом. Ситуація в російському регіоні, на думку президента, перебуває під контролем. Те ж саме стосується і скупчення військ і техніки на кордоні з Білоруссю. У Міноборони РФ підтвердили початок контрнаступальних дій у Курській області.

Також у ЗСУ показали ефектну роботу касетних ATACMS по понтону в Курській області. Українські військові дочекалися, поки біля переправи скупчиться певна кількість росіян і вдарили по них касетними боєприпасами.