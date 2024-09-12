ЗС РФ під Курськом бояться застосовувати КАБи й артилерію через "дружній вогонь", — аналітик

За словами Олександра Коваленка, противник у Курській області використовує не нові сили, а ті підрозділи, які були виведені з кожного напрямку в Україні. Через нестабільну лінію зіткнення росіяни бояться застосовувати деякі види озброєння.

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Операція ЗСУ в Курській області триває вже понад місяць і росіяни перекинули туди деякі підрозділи своїх військ, які воюють в Україні. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо.TV" розповів, які кроки планує зробити противник.

За його словами, армія Росії підтягнула в Курську область не нові сили, а підрозділи, які туди стягнули практично з усіх напрямків українського фронту.

"Загальна кількість особового складу противника трохи понад 36 тис., яка задіяна в Курському угрупованні — десь до 60 батальйонів. Крім цього, росіяни досить активно використовують механізовану компоненту, чого не було раніше. Ворог зараз майже постійно залучає техніку під час кожної їхньої спроби прориву", — заявив Олександр Коваленко.

Окремо військово-політичний оглядач додав, що є нюанс, який полягає в тому, що ЗС РФ значно зменшили використання керованих авіабомб, тактичної авіації та FPV-дронів загалом. Це пов'язано з тим, що у противника немає стабільної лінії зіткнення і ЗС РФ не завжди розуміють — де їхній підрозділ, а де українські захисники. У результаті, щоб мінімізувати "дружній вогонь", вони ухвалили рішення менше застосовувати різні види озброєння.

Артилерія, продовжує аналітик, також працює не так інтенсивно, як на українській території, адже ЗС РФ у більшості роблять ставку на піхотну та механізовану складові.

"Це не повноцінні наступальні дії армії РФ, якщо порівнювати із зоною бойових дій в Україні, де ворог максимально використовує і піхотну компоненту, і підтримку артилерією, і КАБи, і тактичну авіацію, і вертольоти, тобто весь комплекс", — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що ЗС РФ можуть намагатися відрізати ЗСУ в Курській області та ускладнити вогневу підтримку біля кордону. У планах росіян може бути просування до кордону на південний схід від Снагості, що ускладнить логістичні маршрути Сил оборони на території Курської області. За словами аналітиків, поки все ж таки зарано оцінювати, як вплинуть два дні російських контратак на український прорив, який триває вже понад місяць.