ЗС РФ можуть намагатися відрізати ЗСУ в Курській області та ускладнити вогневу підтримку біля кордону, — ISW

У планах ЗС РФ може бути просування до кордону на південний схід від Снагості, що ускладнить логістичні маршрути Сил оборони на території Курської області. За словами аналітиків, поки все ж зарано оцінювати, як вплинуть два дні російських контратак на український прорив, що триває вже понад місяць.

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Російські війська можуть намагатися тимчасово розсікти український виступ у Курській області, а потім почати більш організовані та добре оснащені операції з витіснення українських сил з території РФ. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 11 вересня.

Російські сили зараз проводять контратаки вздовж західного краю території, підконтрольної ЗСУ в Курській області. ЗС РФ атакують у районі, який переважно складається з полів і невеликих поселень.

У військах РФ можуть працювати над тим, щоб зайняти більш тактично вигідні позиції під час початкових контратак, перш ніж почати більш масштабну контрнаступальну операцію проти ЗСУ, які діють на північний схід від Коренєвого і біля Суджі. ЗС РФ можуть намагатися відрізати український виступ і просунутися до міжнародного кордону на південний схід від Снагості, щоб ускладнити логістичні маршрути й вогневі позиції, які надають підтримку ЗСУ ближче до міжнародного кордону.

Потім може відбутися більш масштабна контрнаступальна операція, припускають американські аналітики. Військове командування РФ, мабуть, покладається на елементи 155-ї бригади морської піхоти, 56-го і 51-го полків ВДВ для початкових контратак. Але, ймовірно, для майбутніх контратак з'являться й інші елементи угруповання ЗС РФ у цьому районі.

Курська область: бої

Карта DeepState: Бої в Курській області

Поки неясно, чи вважає російська влада, що поточне угруповання російських військ у Курській області здатне успішно витіснити українські війська з цього району. Угруповання це здебільшого укомплектоване строковиками, нерегулярними військами та невеликими елементами регулярних, а також більш елітних підрозділів. До всього іншого, може плануватися перекидання більш боєздатних підрозділів ЗС РФ з України, поки невідомо, коли це може статися.

Карта ISW: Бої в Курській області

У ISW вважають, що поки передчасно оцінювати, як вплинуть два дні російських контратак на український прорив у Курську область, що триває вже понад місяць. Особливо на тлі українських атак у прикордонні, що тривають.

Нагадаємо про наслідки масованої нічної атаки військ РФ: "Іскандери", Х-22 і понад 60 "шахедів".

Також повідомлялося, що війська РФ сконцентрувалися на захопленні Гірника на Донбасі. Керівник інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів про плани окупаційних військ.