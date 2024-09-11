"Неприємно, але очікувано": росіяни тиснуть на ЗСУ в Курській області, — військовий експерт

ЗС РФ зібрали в регіоні в рази більше особового складу, ніж ЗСУ. Росіяни переправилися через річку Сейм у Глушківському районі, посилили свій наступальний потенціал і активно атакують з Коренево.

Related video

ЗС РФ посилюють наступальний потенціал у Курській області, а також захопили в полон бійців ЗСУ. Про це повідомив військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, операція на Курщині себе вичерпала, а росіяни зібрали там в рази більше особового складу, ніж українська сторона. ЗС РФ переправилися через понтонні переправи, через річку Сейм у Глушківському районі, посилили свій наступальний потенціал і активно атакують з Коренево.

"Було багато хейту на цю тему, що як так, ми там робимо велику справу. Так, перші два тижні ми робили велику справу, але росіяни зібрали набагато більше людей, ніж у нас є там. Було прогнозовано, що рано чи пізно вони почнуть відбивати свої населені пункти, принаймні пробувати. Ось зараз це відбувається", — зазначив він.

Іван Ступак додав, що російські війська і далі продовжуватимуть тиск на ЗСУ на Курщині, щоб їх звідти вибити.

"На жаль, деякі відеокадри, зняті з російського квадрокоптера, вже показують наших полонених — близько 10 людей особового складу. Це неприємно, але очікувано. Окупанти будуть далі тиснути. Питання в тому, що ми там тримаємо, скільки ми можемо там тримати і які втрати для українського військового командування є прийнятними. Будь-які втрати для нас не є прийнятними, але є певні цілі", — резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, що 11 вересня повідомлялося, що ЗС РФ перейшли у контрнаступ у Курській області. Командування РФ збільшило угруповання на цій ділянці фронту на понад 35 тисяч військових. Вони наступають з чотирьох боків.