"Неприятно, но ожидаемо": россияне давят на ВСУ в Курской области, — военный эксперт

ВС РФ собрали в регионе в разы больше личного состава, чем ВСУ. Россияне переправились через реку Сейм в Глушковском районе, усилили свой наступательный потенциал и активно атакуют из Коренево.

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ВС РФ усиливают наступательный потенциал в Курской области, а также захватили в плен бойцов ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, операция на Курщине себя исчерпала, а россияне собрали там в разы больше личного состава, чем украинская сторона. ВС РФ переправились через понтонные переправы, через реку Сейм в Глушковском районе, усилили свой наступательный потенциал и активно атакуют из Коренево.

"Было много хейта на эту тему, что как так, мы там делаем большое дело. Да, первые две недели мы делали большое дело, но россияне собрали гораздо больше людей, чем у нас есть там. Было прогнозируемо, что рано или поздно они начнут отбивать свои населенные пункты, по крайней мере пробовать. Вот сейчас это происходит", — отметил он.

Иван Ступак добавил, что российские войска и дальше будут продолжать давление на ВСУ на Курщине, чтобы их оттуда выбить.

"К сожалению, некоторые видеокадры, снятые с российского квадрокоптера, уже показывают наших пленных — около 10 человек личного состава. Это неприятно, но ожидаемо. Оккупанты будут дальше давить. Вопрос в том, что мы там держим, сколько мы можем там держать и какие потери для украинского военного командования являются приемлемыми. Любые потери для нас не являются приемлемыми, но есть определенные цели", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, что 11 сентября сообщалось, что ВС РФ перешли в контрнаступление в Курской области. Командование РФ увеличило группировку на этом участке фронта на более 35 тысяч военных. Они наступают с четырех сторон.