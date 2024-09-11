Действуют сразу с 4 направлений: обозреватель проанализировал контрнаступление РФ в Курской области

Ближайшие сутки покажут, во что российское контрнаступление может в итоге вылиться, говорит Александр Коваленко.

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Российские оккупанты перешли в контрнаступление в Курской области. Командование РФ увеличило группировку на этом участке фронта более чем на 35 тысяч военных. Они наступают с четырех сторон. Об этом пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"На 2-й месяц Курской операции российские оккупационные войска развернули действия, похожие на то, что можно назвать контрнаступлением. Фактически, увеличив курскую группировку до более 35 тысяч тел, командование РОВ решило, что этого количества им хватит для вытеснения ВСУ", — проинформировал Коваленко.

Он отметил, что ВС РФ начали движение в районе населенных пунктов Апанасовка-Снагость, Журавли-Калинов, Погребки и Бирки. Таким образом они действуют сразу с четырех направлений.

Так, ВС РФ наступают в районе Апанасовка-Снагость — чтобы деблокировать Глушковский район и вернуть контроль над дорогой Коренево-Троицкое.

В направлении Журавли-Калинов россияне хотят продвинуться, чтобы вернуть контроль над логистикой Коренево-Сафоновка с последующим упрощением логистики по северному фронту.

Также ВС РФ намерены пройти к Погребкам и выйти на дорогу Льгов-Суджа и попасть в саму Суджу с севера и вернуть Борки и закрыть юго-восточный сектор контроля СОУ по реке Псел.

Какие подразделения ВС РФ воюют в Курской области:

В Курской области задействованы более 10 подразделений ВС РФ:

155-я ОБр МП;

56-я ПДП;

810-я ОБр МП;

11-я ОДШБр;

488-й МСП из состава 144-й МСД;

71-й МСП;

38 ОМСБр;

64-я ОМСБр;

200-я ОМСБр;

ОШБ "Пятнашка".

22-й отряд "БАРС".

Александр Коваленко отметил, что командование РФ дало добро на активное применение механизированной компоненты и действовать при поддержке техники, но с ограниченным применением артиллерии.

"В общем, у РОВ сейчас отмечается на участке КО количественный перевес, но так было всегда, в свою очередь, ограниченное применение артиллерии и уменьшение ударов КАБами. Ближайшие сутки покажут, во что это контрнаступление может в итоге вылиться", — подытожил Коваленко.

Напомним, что 11 сентября сообщалось, чтороссияне имеют тактическое продвижение в Курской области. Успехи они имеют в районе Ольговки и Снагости, которые частично были серой зоной.