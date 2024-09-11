Діють одразу з 4 напрямків: оглядач проаналізував контрнаступ РФ в Курській області

Найближча доба покаже, у що російський контрнаступ може в результаті вилитися, говорить Олександр Коваленко.

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Російські окупанти перейшли у контрнаступ у Курській області. Командування РФ збільшило угруповання на цій ділянці фронту на понад 35 тисяч військових. Вони наступають з чотирьох боків. Про це пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"На 2 місяць Курської операції російські окупаційні війська розгорнули дії, схожі на те, що можна назвати контрнаступом. Фактично, збільшивши курське угруповання до понад 35 тисяч тіл, командування РОВ вирішило, що цієї кількості їм вистачить для витіснення ЗСУ", — проінформував Коваленко.

Він зазначив, що ЗС РФ почали рух в районі населених пунктів Апанасівка-Снагость, Журавлі-Калинів, Погребки та Бірки. Таким чином вони діють одразу з чотирьох напрямків.

Так, ЗС РФ наступають в районі Апанасівка-Снагость – щоб деблокувати Глушківський район та повернути контроль над дорогою Коренево-Троїцьке.

В напрямку Журавлі-Калинов росіяни хочуть просунутися, щоб повернути контроль над логістикою Коренево-Сафонівка з подальшим спрощенням логістики північним фронтом.

Також ЗС РФ мають намір пройти до Погребків та вийти на дорогу Льгов-Суджа та потрапити у саму Суджу з півночі та повернути Бірки і закрити південно-східний сектор контролю СОУ по річці Псел.

Які підрозділи ЗС РФ воюють в Курській області:

В Курській області задіяні понад 10 підрозділів ЗС РФ:

155 ОБр МП;

56 ПДП;

810-а ОБр МП;

11-а ОДШБр;

488-й МСП зі складу 144-ї МСД;

71-й МСП;

38 ОМСБр;

64-а ОМСБр;

200-а ОМСБр;

ОШБ "Пятнашка".

22-й загін "БАРС".

Олександр Коваленко зазначив, що командування РФ дало добро на активне застосування механізованої компоненти та діяти за підтримки техніки, але з обмеженим застосуванням артилерії.

"Загалом, у РОВ зараз відзначається на ділянці КО кількісна перевага, але так було завжди, у свою чергу, обмежене застосування артилерії та зменшення ударів КАБами. Найближча доба покаже, у що цей контрнаступ може в результаті вилитися", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, що 11 вересня повідомлялося, що росіяни мають тактичне просування в Курській області. Успіхи вони мають в районі Ольгівки та Снагості, які частково були сірою зоною.