Незліченна кількість піхотних груп: ЗС РФ пішли в контрнаступ в Курській області, — оглядач

Просування росіян помітні в районі Ольгівки та Снагості, які, за словами бійців ЗСУ, і так частково були сірою зоною. Задіяно багато ворожих розвіддронів, розповідає військовий оглядач Пехньо.

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Російські війська почали штурми в Курській області. В них бере участь велика кількість піхоти. Про це пише військовий оглядач та журналіст Василь Пехньо.

"Вчора я трохи помилково оцінив характер штурмів росіян, назвавши це розвідкою боєм. Це — повноцінні штурми. В основному, як і на сході, незліченна кількість піхотних груп. Так, використовується і техніка. Зокрема, під Снагостю вчора самі росіяни показали колону своєї техніки, яка штурмувала село. Але, в основному, це піхота. Яку, за словами наших бійців там, у нас є можливість ефективно знищувати", — розповів оглядач.

Він також додав, що на Курщині у росіян є тактичні просування, але за словами українських бійців, вони готові до оборони.

"Те, що ми перейдемо в якийсь момент до оборони, — у цьому ніхто не й сумнівався. Просування помітні в районі Ольгівки та Снагості, які, за словами бійців, і так частково були сірою зоною (особливо Ольгівка). Задіяно багато ворожих розвіддронів. Дуже щільно працює артилерія. Це також є ознакою, що росіяни готуються до серйозніших та активніших дій", — розповів Василь Пехньо.

Карта боїв в Курській області

Він резюмував, що нічого несподівано не відбувається, а командування ЗС РФ нині вирішило, що резервів на Курщині в них достатньо, аби перейти в наступ. Інші прикордонні території Російської Федерації останнім часом перебувають в напруженому режимі очікування.

Нагадаємо, що ЗСУ нещодавно просунулися в Курській області на тлі наступу в цьому районі 10 вересня. Геолокаційні кадри за 9 вересня свідчать про те, що українські бійці нещодавно зайняли позиції в східній частині Комарівки (південний захід від Кореневого).