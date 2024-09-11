ЗСУ просунулися в Курській області: ЗС РФ відвели підрозділ із Херсонської, — ISW (карта)

За даними аналітиків, наприкінці серпня 2024 року підрозділи 61-ї бригади морської піхоти діяли в Херсонській області, і російські сили, можливо, передислокували обмежені підрозділи з Херсонської області в Курську.

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Українські сили нещодавно просунулися в Курській області на тлі наступу в цьому районі 10 вересня. Геолокаційні кадри за 9 вересня вказують на те, що ЗСУ нещодавно просунулися в східній частині Комарівки (південний захід від Кореневого). Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 10 вересня.

Додаткові геолокаційні кадри за 9 вересня свідчать про просування ЗСУ на південний схід від села Вітряне (Коренівський район) — імовірно, уздовж вузького виступу між територіями, підконтрольними Росії, хоча точний шлях українського наступу в цьому районі поки що незрозумілий.

Карта DeepState: Комарівка, Курська область

Геолокаційні кадри за 9 вересня з українськими військовими у східній частині Руського Порічного підтвердили, що ЗСУ продовжують діяти в населеному пункті.

Міноборони РФ і низка інших російських джерел заявили, що бої тривали в районі Кореневе, Апанасівки, Снагості, Крем'яного, Черкаського Порічного і Руського Порічного, Уланка і Борок.

Карта ISW: Курська область

Повідомляють, що російський підрозділ безпілотників, імовірно прикріплений до 61-ї бригади морської піхоти (Ленінградський військовий округ), діє в районі Комарівки.

Раніше в ISW зазначали, що станом на кінець серпня 2024 року підрозділи 61-ї бригади морської піхоти діяли в Херсонській області, що вказує на те, що російські сили, можливо, нещодавно передислокували обмежені підрозділи з Херсонської області в Курську.

Нагадаємо, що, за даними DeepState, війська РФ просунулися в трьох селах під Покровськом — від 200 м до 4 км.

Також повідомлялося, що ЗС РФ обстріляли "Іскандером" шикування бійців ЗСУ в Сумській області.