ВСУ продвинулись в Курской области: ВС РФ отвели подразделение из Херсонской, — ISW (карта)

По данным аналитиков, в конце августа 2024 года подразделения 61-й бригады морской пехоты действовали в Херсонской области, и российские силы, возможно, передислоцировали ограниченные подразделения из Херсонской области в Курскую.

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Украинские силы недавно продвинулись в Курской области на фоне наступления в этом районе 10 сентября. Геолокационные кадры за 9 сентября указывают на то, что ВСУ недавно продвинулись в восточной части Комаровки (юго-запад от Коренево). Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 10 сентября.

Дополнительные геолокационные кадры за 9 сентября говорят о продвижении ВСУ к юго-востоку от села Ветрено (Кореневский район) — вероятно, вдоль узкого выступа между территориями, подконтрольными России, хотя точный путь украинского наступления в этом районе пока неясен.

Карта DeepState: Комаровка, Курськая область

Геолокационные кадры за 9 сентября с украинскими военными в восточной части Русского Поречного подтвердили, что ВСУ продолжают действовать в населенном пункте.

Минобороны РФ и ряд других российских источников заявили, что бои продолжались в районе Коренево, Апанасовки, Снагости, Кремяного, Черкасского Поречного и Русского Поречного, Уланка и Борок.

Карта ISW: Курская область

Сообщается, что российское подразделение беспилотников, предположительно прикрепленное к 61-й бригаде морской пехоты (Ленинградский военный округ), действует в районе Комаровки.

Ранее в ISW отмечали, что по состоянию на конец августа 2024 года подразделения 61-й бригады морской пехоты действовали в Херсонской области, что указывает на то, что российские силы, возможно, недавно передислоцировали ограниченные подразделения из Херсонской области в Курскую.

Напомним, что, по данным DeepState, войска РФ продвинулись в трех селах под Покровском — от 200 м до 4 км.

Также сообщалось, что ВС РФ обстреляли "Искандером" построение бойцов ВСУ в Сумской области.