Ситуация стала хуже: ВС РФ начали штурмовые действия в Курской области, — DeepState (карта)

По словам аналитиков, ВС РФ переправили бронетехнику через реку Сейм и другие небольшие реки. Уже было зафиксировано движение колонны из Корнево в направлении Снагости.

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Российские военные начали активные штурмовые действия в Курской области. Ситуация для группировки украинских войск на левом фланге стала хуже. Об этом сообщили аналитики группы DeepState в ночь на 11 сентября.

По словам экспертов, ВС РФ переправили бронетехнику через реку Сейм и другие небольшие реки.

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"Еще один удар произошел с недавно потерянного Корнево на Снагость", — отметили аналитики.

Аналитики отметили, что многие эксперты, особенно на Западе, начали активно форсить тему с "котлом" для россиян в Глушковском районе. А реку Сейм стали считать "дружеским подразделением", которое воюет против ВС РФ с украинцами.

Ситуация в Курской области Фото: Скриншот

Кроме того, позже аналитики DeepState заявили, что было зафиксировано движение бронированной колонны из Корнево в направлении Снагости, а также активные боевые действия в этом населенном пункте.

Колонна из Коренево Фото: DeepState

Ранее сообщалось, что операции в Курской и Харьковской областях объединяет тактика ВСУ. В 3 ОШБр подтвердили, что у врага наблюдаются проблемы с определенными ресурсами. Представитель бригады Александр Бородин предположил, что российский ВПК "не всегда справляется", и это вынуждает оккупантов к экономии.

Также напомним, бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу исключил мирные переговоры с Украиной до вытеснения ВСУ из Курской области. По его словам, украинские войска якобы намеревались захватить Курскую атомную станцию, чтобы "осуществить ядерный террор".