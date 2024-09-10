Новые "правила игры": операции в Курской и Харьковской областях объединяет тактика ВСУ (видео)

В 3 ОШБр подтвердили, что у врага наблюдаются проблемы с определенными ресурсами. Представитель бригады Александр Бородин предположил, что российский ВПК "не всегда справляется", и это вынуждает оккупантов к экономии.

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Наступление ВСУ в Харьковской области имеет важную цель кроме деоккупации территории. Об этом в эфире телемарафона 10 сентября рассказал представитель 3 ОШБр Александр Бородин.

По его словам, главная стратегическая цель наступления — освобождение территорий, однако на тактическом уровне это — уничтожение вражеских сил и средств, а также его сковывание на конкретном участке. Военный подчеркнул, что к этому ВСУ приходят, в частности, и в рамках Курской операции.

"Нам удалось оттянуть на себя очень сильное внимание за счет наших успехов в продвижении. То есть мы можем навязывать правила своей игры", — объяснил Бородин.

Он отметил, что в основном ВСУ стоят в обороне. Однако когда выдается возможность продвигаться, защитники наступают.

Представитель 3 ОШБр подтвердил, что у врага есть проблемы с некоторыми ресурсами. Однако он подчеркнул, что здесь важно разделять.

"В использовании танков, бронированной техники они максимально осторожны. С другой стороны, если мы говорим о таких ресурсах, как личный состав, количество дронов, операторов, инженерных групп, артиллерийских средств и КАБов — здесь проблем нет", — рассказал военный.

ВС РФ прилагают максимальные усилия, чтобы экономить свою бронетехнику. Бородин предположил, что российский ВПК "не всегда справляется".

"Действительно поражение бронетехники после того, как FVP-дроны начали господствовать в воздухе на тактическом уровне, значительно ухудшилось. Но надо понимать, что и у них большое количество FVP. Поэтому они ее используют очень осторожно. И даже если используют осторожно, все равно, как мы видим, уничтожается довольно неплохо", — сообщил он.

Представитель бригады добавил, что оккупанты в основном работают личным составом — штурмовыми малыми группами, подкрепляя эти усилия артиллерией, FVP-дронами и кое-где КАБами.

Комментарий Александра Бородина (о наступлении ВСУ и нехватке ресурсов у врага — с 3:51)

Напомним, в DeepState сообщили, что 5 сентября ВСУ освободили более 5 квадратных километров территорий. В частности, защитники продвинулись в Липцах.

9 сентября в оперативно-тактической группировке "Харьков" информировали, что штурмовики ВС РФ сорвали планы командования. Кроме того, враг подвозил бойцов на багги и легковых машинах, но эти перемещения остановил удар Сил обороны.