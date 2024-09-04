В Волчанске "засветились" кадыровцы: в ВСУ рассказали об их задачах

Украинские защитники сообщили о группе из 28 "ахматовцев", которых скорее всего, будут использовать как заградительные отряды.

Related video

В районе Волчанска на Харьковщине бойцы Сил обороны запеленговали группу "кадыровцев". Об этом в эфире телеканала "Апостроф TV" сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков", объединения Сухопутных войск ВСУ, Виталий Саранцев.

"Что касается непосредственно населенного пункта Волчанск, противник завел туда небольшое количество подразделения "Ахмат". Какие задачи там они будут выполнять? Ну это, скорее всего, съемки Тиктока. Или, возможно, они выполняют задачи заградительных отрядов", — рассказал Саранцев.

Он отметил, что речь идет примерно о трех десятках чеченских боевиков.

"Речь идет всего-навсего о нескольких десятках человек. Они вряд ли пойдут в штурмы, поскольку даже российское командование не ставит перед ними каких-либо серьезных боевых задач. Следует ожидать появления новых видео в Тиктоке — каких-то там громких заявлений, расстрела стен, деревьев и всего остального, что мы уже привыкли видеть от этого условно говоря боевого подразделения",- отметил Саранцев.

Напомним, что ранее сообщалось, что жители Курской области устроили настоящую охоту на "кадыровцев". Они устали от постоянного террора бойцов "Ахмата", которые дислоцировались в их населенных пунктах.

8 августа командир полка спецназа Росгвардии "Ахмат" Апти Алаудинов объяснил, что его бойцы не сбежали с позиций, а "разминулись" с украинскими силами в Курской области. Его объяснение высмеяли даже в России.