У Вовчанську "засвітилися" кадирівці: в ЗСУ розповіли про їхнє завдання

Українські захисники повідомили про групу з 28 "ахматівців", яких скоріш за все, використовуватимуть як загороджувальні загони.

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В районі Вовчанська на Харківщині бійці Сил оборони запеленгували групу "кадирівців". Про це в ефірі телеканалу "Апостроф TV" повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків", об’єднання Сухопутних військ ЗСУ, Віталій Саранцев .

"Що стосується безпосередньо населеного пункту Вовчанськ, противник завів туди невелику кількість підрозділу "Ахмат". Які завдання там вони виконуватимуть? Ну це, скоріше всього, зйомки Тіктоку. Або, можливо, вони виконують завдання загороджувальних загонів", — розповів Саранцев.

Він зазначив, що йдеться приблизно про три десятки чеченських бойовиків.

"Йдеться всього-навсього про кілька десятків осіб. Вони навряд чи підуть в штурми, оскільки навіть російське командування не ставить перед ними будь-яких серйозних бойових завдань. Слід очікувати появи нових відео в Тіктоці — якихось там гучних заяв, розстрілу стін, дерев і всього іншого, що ми вже звикли бачити від цього умовно кажучи бойового підрозділу",— зазначив Саранцев.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що жителі Курської області влаштували справжнє полювання на "кадирівців". Вони втомилися від постійного терору бійців "Ахмату", які дислокувалися в їхніх населених пунктах.

8 серпня командир полку спецназу Росгвардії "Ахмат" Апті Алаудінов пояснив, що його бійці не втекли з позицій, а "розминулися" з українськими силами в Курській області. Його пояснення висміяли навіть у Росії.