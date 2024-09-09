На Харьковском направлении российские штурмовики сорвали планы ВС РФ: детали (карты)

В ОТГ "Харьков" сообщили, что оккупанты отказались выполнять задачи командования. Только за сутки враг потерял 71 бойца и 59 единиц техники.

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Российские бойцы не дают провести штурмы, запланированные командованием. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Харьков".

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Враг давит на всех активных участках фронта, но безрезультатно.

ВС РФ готовятся возобновить штурмы, но проблемы возникли, где их не ждали. Российские штурмовые группы из состава 79 мотострелкового полка 18 мотострелковой дивизии отказались выполнять задания командования.

В районе Глубокого противник одиночно перемещает личный состав 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии, чтобы пополнить потери и возобновить наступление.

Глубокое на карте боевых действий Фото: Deep State

В Волчанск подвозили вражеских бойцов на багги и легковых машинах. Однако удар ВСУ остановил эти перемещения, заставив захватчиков рассредоточиться и нанеся им потери.

Волчанск на карте боевых действий Фото: Deep State

В районе села Тихое враг формирует штурмовые группы, готовясь к активным действиям.

Тихое на карте боевых действий Фото: Deep State

Потери врага на Харьковском направлении

За сутки 8 сентября произошло пять боестолкновений. ВС РФ нанесли один авиаудар КАБом, 28 ударов дронами-камикадзе и 396 обстрелов позиции Сил обороны.

Противник потерял 71, 21 погибшими и 48 ранеными. Еще двое российских бойцов сдались в плен.

Кроме того, Россия потеряла 59 единиц вооружения и военной техники:

1 танк;

4 боевые бронированные машины;

4 артиллерийских системы;

3 автомобиля;

4 единицы специальной техники;

43 БпЛА.

ВСУ уничтожили 55 укрытий для вражеского личного состава и два места хранения боеприпасов.

Напомним, аналитики DeepState информировали, что вечером 5 сентября ВСУ освободили более 5 квадратных километров на востоке. Силам обороны удалось продвинуться в Харьковской области и в районе Нью-Йорка.

Спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев сообщал, что в районе Волчанска зафиксировали небольшое количество подразделения "Ахмат". Примерно 30 "кадыровцев" вряд ли пойдут в штурмы, но они имеют собственное особое задание.