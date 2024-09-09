На Харківському напрямку російські штурмовики зірвали плани ЗС РФ: деталі (карти)

В ОТУ "Харків" повідомили, що окупанти відмовились виконувати завдання командування. Лише за добу ворог втратив 71 бійця та 59 одиниць техніки.

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Російські бійці не дають провести штурми, заплановані командуванням. Про це 9 вересня повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Харків".

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Ворог тисне на усіх активних ділянках фронту, але безрезультатно.

ЗС РФ готуються відновити штурми, але проблеми виникли, де їх не чекали. Російські штурмові групи зі складу 79 мотострілецького полку 18 мотострілецької дивізії відмовилися виконувати завдання командування.

В районі Глибокого противник поодиноко переміщує особовий склад 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії, щоб поповнити втрати та відновити наступ.

Глибоке на мапі бойових дій Фото: Deep State

У Вовчанськ підвозили ворожих бійців на багі та легкових машинах. Однак удар ЗСУ зупинив ці переміщення, змусивши загарбників розосередитись та завдавши їм втрат.

Вовчанськ на мапі бойових дій Фото: Deep State

В районі села Тихе ворог формує штурмові групи, готуючись до активних дій.

Тихе на мапі бойових дій Фото: Deep State

Втрати ворога на Харківському напрямку

За добу 8 вересня сталося п’ять боєзіткнень. ЗС РФ завдали один авіаудар КАБом, 28 ударів дронами-камікадзе та 396 обстрілів позиції Сил оборони.

Противник втратив 71, 21 загиблими та 48 пораненими. Ще двоє російських бійців здалися у полон.

Окрім того, Росія втратила 59 одиниць озброєння та військової техніки:

1 танк;

4 бойові броньовані машини;

4 артилерійських системи;

3 автомобілі;

4 одиниці спеціальної техніки;

43 БпЛА.

ЗСУ знищили 55 укриттів для ворожого особового складу та два місця зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, аналітики DeepState інформували, що ввечері 5 вересня ЗСУ звільнили понад 5 квадратних кілометрів на сході. Силам оборони вдалося просунутись у Харківській області та в районі Нью-Йорка.

Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомляв, що в районі Вовчанська зафіксували невелику кількість підрозділу "Ахмат". Приблизно 30 "кадирівців" навряд підуть в штурми, але вони мають власне особливе завдання.