Ворог просунувся на Торецькому і Времівському напрямках, — DeepState (карти)

Російські окупанти рухались у двох населених пунктах. У Генштабі ЗСУ інформували, що на кожному з цих напрямків відбулося приблизно два десятки атак.

Related video

ЗС РФ досягли просувань на передовій. Про це 3 вересня повідомили аналітики DeepState.

Російські окупанти мали успіх у селищі Нью-Йорк на Торецькому напрямку та селі Пречистівка на Времівському напрямку.

Згадані населені пункті на мапі бойових дій Фото: Deep State Згадані населені пункті на мапі бойових дій Фото: Deep State

Також аналітики зазначили, що уточнюють лінію зіткнення в районі села Лиман Перший на Куп’янському напрямку та села Водяне на Курахівському напрямку. Поблизу села Галицинівка на Курахівському напрямку відносно стабілізувалась ситуація.

Згадані населені пункті на мапі бойових дій Фото: Deep State Згадані населені пункті на мапі бойових дій Фото: Deep State

Що кажуть у ЗСУ?

У вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ за 2 вересня зазначені населені пункти окрім Водяного та Пречистівки не згадувались.

Однак у командуванні передавали, що на Торецькому напрямку протягом доби сталося 17 боєзіткнень. Ворог проводив штурми в районі Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки. Чотири атаки ще тривали.

На Времівському напрямку зафіксували 20 атак — поблизу Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки. Два боєзіткнення продовжувались.

На Куп’янському напрямку окупанти наступали в районі Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. Чотири бої з 19 ще тривали.

На Курахівському напрямку ЗС РФ атакували 25 разів. Бої точились поблизу Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Шість атак продовжувались.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що нині найгарячіша ситуація — на Покровському і Торецькому напрямках. Командування йому звітувало, що після прориву у Курській області РФ ворожий тиск на фронті дещо зменшився.

Вночі на 3 вересня безпілотники атакували військовий аеродром у Твері. Це російське місто розташоване за понад 800 кілометрів від кордону.