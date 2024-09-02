ЗС РФ просунулись на трьох напрямках: деталі від DeepState і Генштабу (карта)

На одному лиш Покровському напрямку протягом доби ворог здійснив понад 60 атак. У цих боях Росія втратила 212 бійців, але досягла певного успіху.

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ЗС РФ окупували новий населений пункт на Покровському напрямку. Про це 2 вересня повідомили аналітики DeepState.

Ворог захопив під контроль село Долинівка у Донецькій області. Окрім того, російські окупанти просунулись поблизу міста Макіївка на Лиманському напрямку та міста Торецьк на однойменному напрямку.

Фото: Deep State Фото: Deep State Фото: Deep State

ЗСУ своєю чергою закінчили зачистку по лінії Малабойо–Погребки у Курській області РФ.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Що кажуть у ЗСУ?

У вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ від 1 вересня зазначено, що ситуація на Торецькому напрямку "напружена". ЗС РФ провели 16 атак в районі Торецька та Неліпівки, точились бої.

Також у командуванні інформували про бої поблизу Макіївки. Загалом ворог атакував на Лиманському напрямку 17 разів — в районі Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. 16 атак було відбито, бій поблизу Макіївки тривав.

У Генштабі заявляли, що на Покровському напрямку продовжуються інтенсивні бої. Лише за добу військові зафіксували 62 боєзіткнення.

Загарбники тиснули поблизу Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. ЗСУ відбили 58 атак, ще чотири — тривали.

"Найгарячіше сьогодні в районі Новогродівки, де за сьогодні відбулось 27 бойових зіткнень", — підкреслювало командування.

За попередніми даними, ЗС РФ втратили на Покровському напрямку:

212 бійців вбитими та пораненими;

три бойові броньовані машини;

автомобіль.

Також було пошкоджено п’ять ворожих артилерійських систем та два автомобілі.

Нагадаємо, вночі на 2 вересня ЗС РФ здійснили комбінований обстріл України. Вибухи гриміли у Києві та Харкові, постраждали троє людей.

У The Wall Street Journal інформували, що прорив ЗСУ у Курській області РФ став першим нападом неядерної держави на ядерну у світі.