Курська операція ЗСУ показала світу, що ядерна зброя не вберегла РФ від вторгнення, — WSJ

Як зазначили журналісти, Україна операцією в Курській області хоче показати, що ще одна російська "червона лінія" може бути порушена без жахливих наслідків.

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Прорив Збройних сил України в Курській області став першим випадком у світі, коли неядерна держава захоплює територію країни, яка має таку зброю. А це змушує світ переглянути роль ядерної зброї у стримуванні. Про це пише The Wall Street Journal.

"Вторгнення України в Курськ — це перший випадок, коли проголошена ядерна держава зіткнулася з вторгненням і окупацією з боку іншої країни", — йдеться у матеріалі.

Журналістики пояснили, що десятиліттями теорія ядерної ескалації припускала, що країни, які володіють атомною зброєю, мають значний імунітет від нападу, оскільки агресор ризикує спровокувати армагеддон. Проте Україна не є ядерною державою і не переважає Росію за кількістю озброєнь, але Києву вдалося протягом більш ніж трьох тижнів контролювати територію, яка зараз становить майже 500 квадратних миль.

Західні лідери, військові мислителі і ядерні теоретики тепер морочать собі голову над тим, що означають нинішні події для перспектив російської ескалації і для майбутніх військових ігор. Теоретичний ризик стикається з реальним випробуванням, що змушує переглянути роль ядерної зброї у стримуванні.

Видання підкреслило, що ядерна доктрина РФ передбачає використання атомної зброї лише у випадку загрози суверенітету чи територіальній цілісності країни. Таким чином операція ЗСУ в Курській області не стала для Кремля такою загрозою чи перетином "червоної лінії".

"Ніхто насправді не знає російської "червоної лінії" — вони ніколи не називали її точно", — сказав колишній радянський і російський перемовник з контролю над озброєннями Микола Соков.

На його думку, Москва розглядає як "червону лінію" загрозу існуванню режиму президента Володимира Путіна як суверенну загрозу для Росії. Тому лише значні здобутки України або втрати Росії можуть спричинити ядерну ескалацію. Проте, як зазначає Соков, така ескалація розпочнеться з інтенсивнішого використання неядерної зброї, а не раптового нападу на певну територію.

"Своїм вторгненням у Курськ Україна прагне показати, що ще одне табу може бути порушене без жахливих наслідків", — йдеться у матеріалі.

Журналісти наголосили, що мета України зокрема полягає в тому, щоб переконати Білий дім дозволити використовувати більш летальну і точну американську зброю для нападу на Росію.

Путін більш-менш прямо погрожував застосувати ядерну зброю кілька разів з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Але вже десять років тому захоплення Росією українського півострова Крим ознаменувало новий рівень агресії після холодної війни, що змусило теоретиків ескалації задуматись над новими підходами.

"Ми завжди вважали, що ядерна зброя не годиться ні для чого, окрім як для стримування. Ми дійсно не думали, що неядерна держава нападе на ядерну державу", — сказав професор політології університету Санкт-Галлена у Швейцарії Джеймс Девіс.

Він також зазначив, що академікам доведеться переоцінювати деякі усталені припущення у дисциплінах, які вивчають ухвалення рішень у ядерній сфері.

Нагадаємо, 31 серпня The Wall Street Journal оприлюднив матеріал, в якому йдеться про те, що Курська операція приголомшила росіян, збентежила Путіна та шокувала бійців ЗСУ.