Курская операция ВСУ показала миру, что ядерное оружие не уберегло РФ от вторжения, — WSJ

Как отметили журналисты, Украина операцией в Курской области хочет показать, что еще одна российская "красная линия" может быть нарушена без ужасных последствий.

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Прорыв Вооруженных сил Украины в Курской области стал первым случаем в мире, когда неядерная держава захватывает территорию страны, которая имеет такое оружие. А это заставляет мир пересмотреть роль ядерного оружия в сдерживании. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Вторжение Украины в Курск — это первый случай, когда провозглашенная ядерная держава столкнулась с вторжением и оккупацией со стороны другой страны", — говорится в материале.

Журналистики объяснили, что десятилетиями теория ядерной эскалации предполагала, что страны, обладающие атомным оружием, имеют значительный иммунитет от нападения, поскольку агрессор рискует спровоцировать армагеддон. Однако Украина не является ядерной державой и не превосходит Россию по количеству вооружений, но Киеву удалось в течение более чем трех недель контролировать территорию, которая сейчас составляет почти 500 квадратных миль.

Западные лидеры, военные мыслители и ядерные теоретики теперь ломают себе голову над тем, что означают нынешние события для перспектив российской эскалации и для будущих военных игр. Теоретический риск сталкивается с реальным испытанием, что заставляет пересмотреть роль ядерного оружия в сдерживании.

Издание подчеркнуло, что ядерная доктрина РФ предусматривает использование атомного оружия только в случае угрозы суверенитету или территориальной целостности страны. Таким образом операция ВСУ в Курской области не стала для Кремля такой угрозой или пересечением "красной линии".

"Никто на самом деле не знает российской "красной линии" — они никогда не называли ее точно", — сказал бывший советский и российский переговорщик по контролю над вооружениями Николай Соков.

По его мнению, Москва рассматривает как "красную линию" угрозу существованию режима президента Владимира Путина как суверенную угрозу для России. Поэтому только значительные достижения Украины или потери России могут вызвать ядерную эскалацию. Однако, как отмечает Соков, такая эскалация начнется с интенсивного использования неядерного оружия, а не внезапного нападения на определенную территорию.

"Своим вторжением в Курск Украина стремится показать, что еще одно табу может быть нарушено без ужасных последствий", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что цель Украины в частности заключается в том, чтобы убедить Белый дом разрешить использовать более летальное и точное американское оружие для нападения на Россию.

Путин более или менее прямо угрожал применить ядерное оружие несколько раз с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Но уже десять лет назад захват Россией украинского полуострова Крым ознаменовал новый уровень агрессии после холодной войны, что заставило теоретиков эскалации задуматься над новыми подходами.

"Мы всегда считали, что ядерное оружие не годится ни для чего, кроме как для сдерживания. Мы действительно не думали, что неядерное государство нападет на ядерную державу", — сказал профессор политологии университета Санкт-Галлена в Швейцарии Джеймс Дэвис.

Он также отметил, что академикам придется переоценивать некоторые устоявшиеся предположения в дисциплинах, которые изучают принятие решений в ядерной сфере.

Напомним, 31 августа The Wall Street Journal обнародовал материал, в котором говорится о том, что Курская операция ошеломила россиян, смутила Путина и шокировала бойцов ВСУ.