Россия перебросила несколько подразделений с Покровского направления в Курскую область, — ISW

По мнению аналитиков, передислокация российских войск свидетельствует о том, что давление Вооруженных сил Украины в Курской области влияет на российские операции на других участках фронта.

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Российские войска перебросили несколько подразделений с Покровского направления в Курскую область, но это не будет иметь мгновенного влияния на поле боя. Об этом говоритсяв отчете американского Института изучения войны (ISW) за 31 августа.

"Российское военное командование, возможно, передислоцировало ограниченные подразделения, предназначенные для усиления приоритетной наступательной операции России на Покровском направлении, для защиты от украинского вторжения в Курской области", — говорится в отчете.

Аналитики пояснили, что это свидетельствует о том, что оперативное давление ВСУ в Курской области влияет на российские операции на других участках фронта.

В ISW также отметили, что передислоцированные подразделения, вероятно, были резервными частями, которые российское военное командование намеревалось использовать для усиления российской группировки на Покровском и Торецком направлениях.

"Передислокация ограниченных элементов 15-й и 1-й мотострелковых бригад не будет иметь немедленного влияния на ситуацию на поле боя на Покровском или Торецком направлениях, поскольку это небольшие силы", — говорится в отчете.

По мнению экспертов, передислокация этих подразделений свидетельствует о том, что российское военное командование не смогло полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции в Донецкой области от потребностей в живой силе, вызванных украинским вторжением в Курскую область.

"Российское военное командование до сих пор избегало передислокации сил, предназначенных для участия в наступательных операциях на Торецком или Покровском направлениях, для участия в оборонительных операциях в Курской области, и до сих пор в основном перебрасывало силы с менее приоритетных направлений — северной Харьковской области, линии Купянск — Сватово — Кременная и западной части Запорожской области", — отметили в ISW.

Аналитики отметили, что остается непонятным, перебросит ли российское военное командование дополнительные резервные силы, предназначенные для наступательных операций России на Покровском и Торецком направлениях, чтобы противостоять украинскому вторжению в Курскую область.

Напомним, в отчете за 30 августа аналитики ISW сообщили, что Кремль начал оправдываться перед россиянами за неспособность выгнать ВСУ из Курской области.