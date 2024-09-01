Росія перекинула кілька підрозділів з Покровського напрямку в Курську область, — ISW

На думку аналітиків, передислокація російських військ свідчить про те, що тиск Збройних сил України в Курській області впливає на російські операції на інших ділянках фронту.

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Російські війська перекинули кілька підрозділів з Покровського напрямку в Курську область, але це не матиме миттєвого впливу на полі бою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 31 серпня.

"Російське військове командування, можливо, передислокувало обмежені підрозділи, призначені для посилення пріоритетної наступальної операції Росії на Покровському напрямку, для захисту від українського вторгнення в Курській області", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що це свідчить про те, що оперативний тиск ЗСУ в Курській області впливає на російські операції на інших ділянках фронту.

В ISW також зазначили, що передислоковані підрозділи, ймовірно, були резервними частинами, які російське військове командування мало намір використати для посилення російського угруповання на Покровському та Торецькому напрямках.

"Передислокація обмежених елементів 15-ї та 1-ї мотострілецьких бригад не матиме негайного впливу на ситуацію на полі бою на Покровському або Торецькому напрямках, оскільки це невеликі сили", — йдеться у звіті.

На думку експертів, передислокація цих підрозділів свідчить про те, що російське військове командування не змогло повністю ізолювати свої пріоритетні наступальні операції в Донецькій області від потреб у живій силі, спричинених українським вторгненням до Курської області.

"Російське військове командування досі уникало передислокації сил, призначених для участі в наступальних операціях на Торецькому або Покровському напрямках, для участі в оборонних операціях в Курській області, і до цього часу в основному перекидало сили з менш пріоритетних напрямків — північної Харківської області, лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна та західної частини Запорізької області", — зазначили в ISW.

Аналітики наголосили, що залишається незрозумілим, чи перекине російське військове командування додаткові резервні сили, призначені для наступальних операцій Росії на Покровському і Торецькому напрямках, щоб протистояти українському вторгненню в Курську область.

Нагадаємо, у звіті за 30 серпня аналітики ISW повідомили, що Кремль почав виправдовуватись перед росіянами за нездатність вигнати ЗСУ з Курської області.