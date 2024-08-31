Кремль почав виправдовуватись перед росіянами за нездатність вигнати ЗСУ з Курської області, — ISW

На думку аналітиків, російська влада вважає за необхідне визнати, що у російському суспільстві зросло невдоволення через прорив кордону у Курській області. Самим фактом визнання цього Кремль хоче нівелювати стурбованість населення.

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Російська влада розпочала інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб виправдати перед населенням РФ операцію Збройних сил України у Курській області та те, що українців не можуть звідти вибити. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 30 серпня.

"Кремль розпочав складну інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання перед своєю внутрішньою аудиторією того, чому Росія віддає перевагу продовженню наступальних операцій на сході України, а не негайному виведенню українських військ з Курської області", — йдеться у звіті.

Аналітики посилаються на соціологічне дослідження державного фонду Росії "Громадська думка", яке показало, що 28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць.

"Респонденти опитування Фонду "Громадська думка" не висловлювали такого високого рівня незадоволення з часу опитування, проведеного в листопаді 2022 року, після першого місяця глибоко непопулярної часткової мобілізації в Росії", — зазначили в ISW.

Крім того, за даними російського державного Центру вивчення громадської думки, рейтинг Путіна впав на 3,5 відсотка у період з 12 по 18 серпня, що є рекордним падіння рейтингу Путіна, пояснили аналітики.

В ISW підкреслили, що ці опитування не свідчать про особливо виражене невдоволення і не є правдивим відображенням реальних настроїв у російському суспільстві.

"Опитування, однак, свідчать про те, що Кремль вважає за необхідне визнати, що суспільне невдоволення зросло після початку вторгнення України в Курську область. Кремль, ймовірно, сподівається, що обмежене визнання суспільного невдоволення захистить його від звинувачень у тому, що він ігнорує стурбованість російського суспільства українським вторгненням", — наголосили аналітики.

Нагадаємо, у звіті ISW за 29 серпня аналітики повідомили, що російські окупаційні війська здійснюють одразу дві тактичні операції перед тим, як розпочати захоплення Покровська у Донецькій області.

30 серпня мешканці Суджі, яка зараз перебуває під контролем українських військ, розповіли The Times, що відчули зраду, коли війна прийшла до них у дім.