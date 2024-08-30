Готуються захопити Покровськ: російські війська проводять одразу дві тактичні операції, — ISW

На думку аналітиків американського інституту, РФ може спробувати вести бойові дії безпосередньо через українські оборонні позиції вздовж лінії Новогродівка-Гродівка, щоб зберегти темпи просування і спробувати швидше захопити Мирноград.

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Російські окупаційні війська здійснюють одразу дві тактичні операції перед тим, як розпочати захоплення Покровська у Донецькій області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 29 серпня.

"Російське військове командування, ймовірно, прагне досягти обох цих тактичних цілей, перш ніж розпочати більш затратні по ресурсам зусилля із захоплення самого Покровська", — йдеться у звіті.

Йдеться про:

тактичну операцію вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська з метою захоплення Мирнограду і просування до околиць Покровська;

тактичну операцію вздовж лінії Селидове-Українськ-Гірник на південний схід від Покровська, спрямовану на розширення російського угруповання на Покровському напрямку та усунення вразливих місць для українських контрударів.

Аналітики пояснили, що армія РФ намагається зберегти темпи просування вздовж лінії Новогродівка-Гродівка, щоб швидко захопити Мирноград та оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою.

Російські війська можуть спробувати вести бойові дії безпосередньо через українські оборонні позиції вздовж лінії Новогродівка-Гродівка, попри високі втрати, щоб зберегти темпи просування і спробувати швидше захопити Мирноград. Російські зусилля із захоплення Мирнограду не виключають просування російських військ до східних околиць Покровська, і російські військові, ймовірно, переслідуватимуть ці тактичні цілі в тандемі.

В ISW зазначили, що просування російських військ до Селидового, а також у напрямку Українська і Гірника, ймовірно, мають на меті ліквідувати відносно великий український виступ на південному краю в напрямку Покровська, що може загрожувати російським наступальним діям у цьому районі.

Українські позиції на схід від лінії Селидове-Українськ-Гірник надають українським військам можливість загрожувати російським тилам у напрямку Покровська, і російське військове командування, ймовірно, занепокоєне тим, що українські контратаки і вогонь можуть зірвати російські наступальні зусилля, оскільки російські війська розгортають логістику, артилерію і концентрацію сил на захід, щоб підтримати зусилля наступу на сам Покровськ.

Російське військове командування також, ймовірно, прагне розширити і стабілізувати південний фланг російського угрупування в цьому районі, щоб запобігти загрозі з боку українських сил.

Аналітики наголосили, що українські контратаки в напрямку Авдіївки можуть загрожувати оточенням російського угруповання, розгорнутого на виступі, і російське військове командування, ймовірно, прагне запобігти такій можливості, ліквідувавши український виступ на південному фланзі Покровського напрямку.

"Розрахунки російського військового командування щодо того, які підготовчі дії необхідні для початку наступальних операцій на місто Покровськ і як російські війська намагатимуться захопити місто, ймовірно, залежатимуть від того, де українські сили вирішать вдатися до значних оборонних зусиль", — йдеться у звіті Інституту.

Нагадаємо, у звіті ISW за 28 серпня аналітики вказали, що сотні російських військових об'єктів залишаються на відстані ураження ракетами ATACMS.

29 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на ситуацію під Покровськом.