ЗС РФ захопили шахту під Покровськом та штурмують Селидове, — боєць ЗСУ (карта)

Українські військові перебувають у важких боях на двох шляхах, які ведуть у Покровськ. Перший шлях через Новогродівку — тут втрачений терикон та шахта. Другий — через Селидове: ворог рветься на центральні вулиці. Генштаб ЗСУ у зведенні не коментував інформацію про можливе захоплення шахти.

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Підрозділи ЗС РФ просуваються у напрямку Покровська по дорозі від раніше окупованого міста Новогродівка. Поруч з дорогою розташована шахта №1/3 "Новогродівська", на яку вже проникли російські війська. Ворог рветься на південному флангу фронту на Покровському напрямку, намагаючись захопити Селидове на трасі М04. Про деталі ситуації на Донбасі станом на 29 серпня боєць ЗСУ з позивним "Мучной" написав в Telegram-каналі.

Об 11:27 29 серпня боєць опублікував допис з коротким описом ситуації під Покровськом. З його слів, росіяни, ймовірно, зайняли терикон і шахту "Новогродівську". Крім того, ідуть вуличні бої в Селидовому: росіяни рвуться до центру міста. Військовий зауважив, що ситуація ще може покращитись: він у це вірить.

Бої на Донбасі - боєць "Мучной" про Новогродівку та Селидове 29 серпня Фото: Скриншот

Точки, про які згадав "Мучной", центр Селидового і терикони шахти "Новогродівської", можна відшукати на карті бойових дій проєкту DeepState. Останні зміни на карту були внесені 27 серпня. Бачимо, що росіяни обійшли з двох боків терикон — від дороги з Новогродівки і від Крутого Яру. Також їм вдалось розширити "язик", який тягнеться біля шляху на Покровськ. Змін у ситуації біля Селидового поки не показали: є лише позначки зіткнень поруч зі східними околицями населеного пункту біля села Михайлівки і шахти, розташованої поруч.

Бої на Донбасі - Покровськ, Селидове, Новгородівка 28 серпня Фото: DeepState

Бої на Донбасі — ситуація під Покровськом станом на 29 серпня

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті 29 серпня підтвердив, що на Покровському напрямку і далі найбільша кількість штурмів ЗС РФ. Протягом минулого доби російські підрозділи штурмували на цьому відрізку фронту 66 разів. Це утричі більше, ніж на сусідній "гарячій" ділянці під Торецьком і у двічі — ніж під Кураховим та Вугледаром. Командування також наголосило, що половина з 66 атак відбулась біля Новогродівки та Гродівки. Однак командування у зведенні не коментувало інформацію про можливе захоплення шахти.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про ситуацію під Покровськом. 28 серпня нардепка Мар'яна Безугла заявила, що три дні тому відвідала фортифікації у Селидовому. З її слів, вона там не побачила військових, а місто спорожніло. Тоді бійці ЗСУ повідомили дещо іншу інформацію про події на цьому відрізку фронту. У дописах в Telegram вони розповіли про велику кількість атак і про бої, які вони назвали "м'ясорубкою".

Нагадуємо, 28 серпня воєнний журналіст Андрій Цаплієнко розповів деякі подробиці про рейд ЗСУ у Бєлгородську область. Тим часом воєнний оглядач видання Bild зауважив, начебто українські підрозділи були змушені відійти з села у Курській області.