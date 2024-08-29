ВС РФ захватили шахту под Покровском и штурмуют Селидово, — боец ВСУ (карта)

Украинские военные находятся в тяжелых боях на двух путях, ведущих в Покровск. Первый путь через Новогродовку: здесь потерян террикон и шахта. Второй – через Селидово: враг рвется на центральные улицы. Генштаб ВСУ в сводке не комментировал информацию о возможном захвате шахты.

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Подразделения ВС РФ продвигаются в направлении Покровска по дороге от ранее оккупированного города Новогродовка. Рядом с дорогой находится шахта №1/3 "Новогродовская", на которую уже проникли российские войска. Враг рвется на южном фланге фронта на Покровском направлении, пытаясь захватить Селидово на трассе М04. О деталях ситуации на Донбассе на 29 августа боец ВСУ с позывным "Мучной" написал в Telegram-канале.

В 11:27 29 августа боец опубликовал сообщение с кратким описанием ситуации под Покровском. По его словам, россияне, вероятно, заняли террикон и шахту "Новогродовскую". Кроме того, идут уличные бои в Селидово: россияне рвутся в центр города. Военный заметил, что ситуация еще может улучшиться: он в это верит.

Бои на Донбассе — боец "Мучной" о Новогродовке и Селидове 29 августа Фото: Скриншот

Точки, о которых упомянул "Мучной", центр Селидово и терриконы шахты "Новогродовской", можно найти на карте боевых действий проекта DeepState. Последние изменения на карту были внесены 27 августа. Видим, что россияне обошли с двух сторон террикон — от дороги из Новогродовки и Крутого Яра. Также им удалось расширить язык, который тянется у пути на Покровск. Изменений в ситуации у Селидово пока не показали: есть лишь отметки столкновений рядом с восточными окрестностями населенного пункта возле села Михайловки и шахты рядом с ним.

Бои на Донбассе — Покровск, Селидово, Новгородовка 28 августа Фото: DeepState

Бои на Донбассе — ситуация под Покровским состоянием на 29 августа

Генштаб ВСУ в утреннем отчете 29 августа подтвердил, что на Покровском направлении и дальше наибольшее количество штурмов ВС РФ. За прошедшие сутки российские подразделения штурмовали на данном отрезке фронта 66 раз. Это втрое больше, чем на соседнем "горячем" участке под Торецком и в два раза — чем под Кураховым и Угледаром. Командование также подчеркнуло, что половина из 66 атак произошла возле Новогродовки и Гродовки. Однако командование в сводке не комментировало информацию о возможном захвате шахты.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о ситуации под Покровском. 28 августа нардепка Марианна Безугла заявила, что три дня назад посетила фортификации в Селидово. По ее словам, она там не увидела военных, а город опустел. Тогда же бойцы ВСУ сообщили несколько иную информацию о событиях на данном участке фронта. В сообщениях в Telegram они рассказали о большом количестве атак и о боях, которые они назвали "мясорубкой".

Напомним, 28 августа военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал некоторые подробности о рейде ВСУ в Белгородскую область. Тем временем военный обозреватель издания Bild отметил, что украинские подразделения были вынуждены отойти из села в Курской области.